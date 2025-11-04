Что происходит в Покровске: у Буданова раскрыли детали

Боевые подразделения ГУР Минобороны Украины проводят ряд успешных операций в Покровске Донецкой области, чтобы расширить огневое воздействие на логистику захватчиков. Об этом говорится в сообщении Telegram ГУР Минобороны Украины.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

"Силами "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины продолжается операция в одном из важных с точки зрения фронтовой логистики районов города Покровск Донецкой области. Идут ожесточенные бои с российскими оккупантами", — говорится в сообщении ГУР.

Отмечается, что после успешной десантной операции к спецназовцам ГУР, которые заняли определенные рубежи, пробили наземный коридор и присоединились дополнительные силы спецподразделения.

Также не прекращается боевая работа, направленная на ликвидацию попыток врага расширить огневое воздействие на логистику в зоне ответственности ГУР. Боевые задачи в секторе выполняют также другие спецподразделения ГУР МО Украины.

"В целях безопасности личного состава привлеченных подразделений детали операций пока не раскрываются. Продолжается слаженная работа вместе со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины", — добавили в ГУР.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские защитники продолжают операцию по зачистке Покровска от россиян. Украинские подразделения остановили продвижение врага на севере города и не допустили перерезания важной дороги, соединяющей Покровск с Родинским. Об этом сообщает 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему бойцам не дают команды отходить из Покровска: что происходит.



