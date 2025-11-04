Що відбувається у Покровську: у Буданова розкрили деталі

Рубрики
Бойові підрозділи ГУР Міноборони України проводять низку успішних операцій у Покровську Донецької області, щоб розширити вогневий вплив на логістику загарбників. Про це йдеться у повідомленні Telegram ГУР Міноборони України.
Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел
Зазначається, що після успішної десантної операції до спецназівців ГУР, які зайняли певні рубежі, пробили наземний коридор та приєдналися додаткові сили спецпідрозділу.
Також не припиняється бойова робота, спрямована на ліквідацію спроб ворога розширити вогневий вплив на логістику у зоні відповідальності ГУР. Бойові завдання у секторі виконують також інші спецпідрозділи ГУР МО України.
