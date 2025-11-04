Що відбувається у Покровську: у Буданова розкрили деталі

Бойові підрозділи ГУР Міноборони України проводять низку успішних операцій у Покровську Донецької області, щоб розширити вогневий вплив на логістику загарбників. Про це йдеться у повідомленні Telegram ГУР Міноборони України.

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

"Силами "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України триває операція в одному з важливих з погляду фронтової логістики районів міста Покровськ Донецької області. Ідуть запеклі бої з російськими окупантами", — йдеться у повідомленні ГУР.

Зазначається, що після успішної десантної операції до спецназівців ГУР, які зайняли певні рубежі, пробили наземний коридор та приєдналися додаткові сили спецпідрозділу.

Також не припиняється бойова робота, спрямована на ліквідацію спроб ворога розширити вогневий вплив на логістику у зоні відповідальності ГУР. Бойові завдання у секторі виконують також інші спецпідрозділи ГУР МО України.

"З метою безпеки особового складу залучених підрозділів деталі операцій поки не розкриваються. Продовжується злагоджена робота разом із усіма складовими Сил безпеки та оборони України", — додали в ГУР.

