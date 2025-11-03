Силы обороны остановили россиян в Покровске: детали

Рубрики
Украинские защитники продолжают операцию по зачистке Покровска от россиян. Украинские подразделения остановили продвижение врага на севере города и не допустили перерезания важной дороги, соединяющей Покровск с Родинским. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Бои за Покровск. Фото: из открытых источников
По информации десантников, сейчас продолжается активная зачистка северной части Покровска. Благодаря слаженным действиям украинских подразделений удалось остановить расширение присутствия врага в этом районе и не допустить перерезания дороги, соединяющей Покровск и Родинское.
Всего 2 ноября в рамках операции украинские военные ликвидировали 19 российских солдат. Также Силы обороны продолжают привлекать больше штурмовых подразделений и спецназовцев.
По словам военных, ситуация в Мирнограде остается напряженной, но контролируемой.
В ДШВ подчеркивают, что имеют четкие планы противодействия врагу и поддерживают тесную координацию между подразделениями для стабилизации ситуации на обоих направлениях.
