Силы обороны остановили россиян в Покровске: детали

Украинские защитники продолжают операцию по зачистке Покровска от россиян. Украинские подразделения остановили продвижение врага на севере города и не допустили перерезания важной дороги, соединяющей Покровск с Родинским. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

"За последние несколько дней Силы обороны создали возможности для выполнения задачи по пополнению войск в нашей полосе ответственности дополнительным личным составом и техникой", — говорится в сообщении.

По информации десантников, сейчас продолжается активная зачистка северной части Покровска. Благодаря слаженным действиям украинских подразделений удалось остановить расширение присутствия врага в этом районе и не допустить перерезания дороги, соединяющей Покровск и Родинское.

Всего 2 ноября в рамках операции украинские военные ликвидировали 19 российских солдат. Также Силы обороны продолжают привлекать больше штурмовых подразделений и спецназовцев.

По словам военных, ситуация в Мирнограде остается напряженной, но контролируемой.

"На подступах к юго-восточным окраинам Мирнограда зафиксирован противник. Общее количество вражеского личного состава незначительное — около 10. Продолжается работа по их ликвидации. Оборона города уже пополнена дополнительными силами", — сообщили в командовании.

В ДШВ подчеркивают, что имеют четкие планы противодействия врагу и поддерживают тесную координацию между подразделениями для стабилизации ситуации на обоих направлениях.

