Силы обороны остановили россиян в Покровске: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Силы обороны остановили россиян в Покровске: детали

Наши воины не дали противнику перерезать важную дорогу в Покровске

3 ноября 2025, 16:43
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинские защитники продолжают операцию по зачистке Покровска от россиян. Украинские подразделения остановили продвижение врага на севере города и не допустили перерезания важной дороги, соединяющей Покровск с Родинским. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Силы обороны остановили россиян в Покровске: детали

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

"За последние несколько дней Силы обороны создали возможности для выполнения задачи по пополнению войск в нашей полосе ответственности дополнительным личным составом и техникой", — говорится в сообщении.

По информации десантников, сейчас продолжается активная зачистка северной части Покровска. Благодаря слаженным действиям украинских подразделений удалось остановить расширение присутствия врага в этом районе и не допустить перерезания дороги, соединяющей Покровск и Родинское.

Всего 2 ноября в рамках операции украинские военные ликвидировали 19 российских солдат. Также Силы обороны продолжают привлекать больше штурмовых подразделений и спецназовцев.

По словам военных, ситуация в Мирнограде остается напряженной, но контролируемой.

"На подступах к юго-восточным окраинам Мирнограда зафиксирован противник. Общее количество вражеского личного состава незначительное — около 10. Продолжается работа по их ликвидации. Оборона города уже пополнена дополнительными силами", — сообщили в командовании.

В ДШВ подчеркивают, что имеют четкие планы противодействия врагу и поддерживают тесную координацию между подразделениями для стабилизации ситуации на обоих направлениях.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему бойцам не дают команды отходить из Покровска: что происходит.



Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=1355071202843540
