Почему бойцам не дают команды отходить из Покровска: что происходит

У нас сформировалась очередная "несокрушимая крепость" в виде Покровска-Мирнограда. Сменить крайне тяжелую ситуацию там силами нескольких отделений даже лучших спецназовцев невозможно. Мы фактически потеряли этот укрепрайон тогда, когда враг дронами серьезно усложнил нашу логистику. Все, что происходит после этого – это медленная потеря бойцов и позиций вместо своевременного организованного ухода с техникой и другим снаряжением. Об этом рассказал аналитик, политтехнолог Александр Кочетков.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что вполне понятно, что накануне потенциальной встречи Трампа-путина, затем встречи Трампа с Си Цзиньпином, давать врагу мощный аргумент в виде потери двух украинских городов было нельзя.

"Хотя никогда не соглашусь с тем, что украинцы должны героически погибать в безнадежной ситуации ради благоприятного фона переговоров. Но сейчас зачем эти сталинские приказы "Нет шагу назад"?", – отмечает политтехнолог.

Александр Кочетков напоминает, что в 2023 году Украина вела маневренную оборону, ВСУ организованно отходили с позиций, которые невозможно удержать, сохраняя главное: боевой потенциал.

"Что изменилось, кроме того, что сейчас пополнение нашего войска происходит неудовлетворительно? Неужели это потенциальное приближение выборов влияет на характер наших боевых действий?", – задается вопросом эксперт.

