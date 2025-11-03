logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Чому бійцям не дають команди відходити з Покровську: що відбувається
commentss НОВИНИ Всі новини

Чому бійцям не дають команди відходити з Покровську: що відбувається

Ситуація у Покровську стає все більше тривожною

3 листопада 2025, 13:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У нас сформувалася чергова "незламна фортеця" у вигляді Покровска-Мирнограду. Змінити вкрай важку ситуацію там силами декількох відділень навіть найкращих спецпризначенців неможливо. Ми фактично втратили цей укріпрайон тоді, коли ворог дронами серйозно ускладнив нашу логістику. Все, що відбувається після цього – це повільне втрачання бійців і позицій замість вчасного організованого відходу з технікою та іншим спорядженням. Про це розповів аналітик, політтехнолог Олександр Кочетков.

Чому бійцям не дають команди відходити з Покровську: що відбувається

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначає, що цілком зрозумілим виглядає те, що напередодні потенційної зустрічі Трампа-путіна, потім зустрічі Трампа с Сі Цзіньпіном, давати ворогу потужний аргумент у вигляді втрати двох українських міст було не можна. 

"Хоча ніколи не погоджуся з тим, що українці мають героїчно гинути у безнадійній ситуації задля сприятливого фону чиїх-то переговорів. Але зараз навіщо ці сталінські накази "Ні кроку назад"?", – зазначає політтехнолог.

Олександр Кочетков нагадує, що у 2023 році Україна вела маневрену оборону, ЗСУ організовано відходили з позицій, які неможливо втримати, зберігаючи головне: бойовий потенціал. 

"Що помінялося, окрім того, що зараз поповнення нашого війська відбувається незадовільно? Невже це потенційне наближення виборів так впливає на характер наших бойових дій?", – задається питанням експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російське командування зосередило свої зусилля на захопленні двох українських міст – Покровська та Мирнограда. При цьому Москва знизила інтенсивність атак на напрямі Костянтинівки. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті Інституту вивчення війни.

Також видання "Коментарі" повідомляло – останнім часом уся увага прикута до боїв усередині Покровська. При цьому в DeepState зазначають, що ворог просувається у Покровську. Чи реально ЗСУ відбити Покровськ? Куди далі рушать росіяни, якщо Покровськ впаде? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.




