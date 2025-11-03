Чи реально ЗСУ відбити Покровськ: куди далі рушать росіяни, якщо місто впаде

Останнім часом уся увага прикута до боїв усередині Покровська. При цьому в DeepState зазначають, що ворог просувається у Покровську. Чи реально ЗСУ відбити Покровськ? Куди далі рушать росіяни, якщо Покровськ впаде? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

Ми намагаємося виграти трохи часу

Колишній співробітник Служби безпеки України військовий експерт Іван Ступак заявив в ефірі "Radio NV", що ситуація в Покровську вкрай складна, місто майже перебуває в оточенні.

"Всі ці дії, які вживаються генеральним штабом, нашими військовослужбовцями, зокрема, ГУР – це, швидше за все, спроба виграти трохи часу для того, щоб дати змогу хлопцям та дівчатам, які перебувають на дні цього мішка, виграти для них трішки часу і допомогти з евакуацією. Щоб вони могли в менш напруженому режимі пересунутися на більш захищені ділянки фронту і не потрапити в оточення, не бути знищеними", – сказав Ступак.

Експерт зазначив, що швидше за все не йдеться про спробу відбити Покровськ у російських загарбників. За його словами, це скоріше спроба виграти час для того, щоб Сили оборони змогли вийти з оточення.

У росіян політична мета вже перевищує військову доцільність

Керівник проектів з безпеки Центру глобалістики "Стратегія 21" Павло Лакійчук розповів в інтерв'ю "Українському радіо", що ймовірна окупація Покровська принципово не змінить ситуацію на фронті, тому його захоплення має насамперед політичні цілі, а не військові.

"Покровськ відігравав важливу військову роль саме в плані оборони тилу і забезпечення логістичних маршрутів з Дніпропетровщини на північ Донеччини, коли тримався Торецьк, Часів Яр, Костянтинівка. Фактично він закривав фланг Костянтинівського угруповання наших сил. Коли росіяни вийшли на трасу Покровськ-Костянтинівка, значення Покровська стало з воєнної точки зору зменшуватися", — каже експерт.

Водночас за цей час Покровськ перетворився на точку максимальних зусиль обох сторін, каже Лакійчук. У цій битві росіяни мали на меті знищити наші сили, задіяні в його обороні, у свою чергу для ЗСУ місто стало місцем, де збивається наступальний потенціал агресора, який пре, не зважаючи на втрати.

"І тут, очевидно, у росіян політична мета вже перевищує військову доцільність. Це єдине місто, яке реально можуть у найближчий час росіяни захопити. А їм позаріз потрібно щось продемонструвати як результат", — каже оглядач.

На думку Лакійчука, у разі захоплення Покровська росіяни спрямують основні зусилля на подальше просування на північ Донецької області.

"Їхня перша задача — це лінія міст Костянтинівка-Дружківка-Краматорськ на півдні і Слов'янськ – на півночі. Ось на чому вони концентруються і, очевидно, центр тяжіння битви буде зміщуватись на Костянтинівський напрямок. А у випадку, якщо їм вдасться взяти Покровськ і там зосередити сили, то вони намагатимуться підійти з тилу до Костянтинівки", — наголосив експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — битва за Покровськ набирає обертів: 7-й корпус ДШВ зробив обнадійливу заяву.



