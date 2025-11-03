Реально ли ВСУ отбить Покровск: куда дальше двинутся россияне, если город падет

В последнее время все внимание приковано к боям внутри Покровска. При этом в DeepState отмечают, что враг продвигается в Покровске. Реально ли ВСУ отбить Покровск? Куда дальше двинутся россияне, если Покровск падет? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Мы пытаемся выиграть немного времени

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак заявил в эфире "Radio NV", что ситуация в Покровске крайне сложная, город почти находится в окружении.

"Все эти действия, которые предпринимаются генеральным штабом, нашими военнослужащими, в частности, ГУР – это, скорее всего, попытка выиграть немного времени для того, чтобы дать возможность ребятам, которые находятся на дне этого мешка, выиграть для них немного времени и помочь с эвакуацией. Чтобы они могли в менее напряженном режиме передвинуться на более защищенные участки фронта и не попасть в окружение, не быть уничтоженными", — сказал Ступак.

Эксперт отметил, что скорее всего речь не идет о попытке отбить Покровск у российских захватчиков. По его словам, это скорее попытка выиграть время для того, чтобы Силы обороны смогли выйти из окружения.

У россиян политическая цель уже превышает военную целесообразность

Руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук рассказал в интервью "Украинскому радио", что вероятная оккупация Покровска принципиально не изменит ситуацию на фронте, поэтому его захват преследует в первую очередь политические цели, а не военные.

"Покровск играл важную военную роль именно в плане обороны тыла и обеспечения логистических маршрутов с Днепропетровщины на север Донетчины, когда держался Торецк, Часов Яр, Константиновка. Фактически он закрывал фланг Константиновской группировки наших сил. Когда россияне вышли на трассу Покровск-Константиновка, значение Покровска стало с военной точки зрения уменьшаться", — говорит эксперт.

Вместе с тем за это время Покровск превратился в точку максимальных усилий обеих сторон, говорит Лакийчук. В этой битве россияне имели целью уничтожить наши силы, задействованные в его обороне, в свою очередь для ВСУ город стал местом, где сбивается наступательный потенциал агрессора, который прет, не считаясь с потерями.

"И здесь, очевидно, у россиян политическая цель уже превышает военную целесообразность. Это единственный город, который реально могут в ближайшее время россияне захватить. А им позарез нужно что-то продемонстрировать как результат", — говорит обозреватель.

По мнению Лакийчука, в случае захвата Покровска россияне направят основные усилия на дальнейшее продвижение на север Донецкой области.

"Их первая задача — это линия городов Константиновка-Дружковка-Краматорск на юге и Славянск — на севере. Вот на чем они концентрируются и, очевидно, центр тяжести битвы будет смещаться на Константиновское направление. А в случае, если им удастся взять Покровск и там сосредоточить силы, то они будут пытаться подойти с тыла к Константиновке", — говорит эксперт.

