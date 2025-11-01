logo

Битва за Покровск набирает обороты: 7-й корпус ДШВ сделал обнадеживающее заявление
НОВОСТИ

Битва за Покровск набирает обороты: 7-й корпус ДШВ сделал обнадеживающее заявление

Силы обороны улучшили тактическое положение в Покровске

1 ноября 2025, 18:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинским защитникам удалось улучшить тактическое положение в Покровске. И на данный момент они наращивают численность своих штурмовых групп в городе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Telegram 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск.

Битва за Покровск набирает обороты: 7-й корпус ДШВ сделал обнадеживающее заявление

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Сообщается, что ситуация в Покровске остается сложной и динамичной.

"В результате успешных контрдействий украинские военные сумели улучшить тактическое положение в нескольких кварталах города", — отметили военные.

Также бойцы постепенно наращивают количество штурмовых групп в Покровске, используя "диверсифицированные способы" перемещения личного состава.

Одновременно украинские военные работают над блокированием вражеской логистики с последующим ее перерезанием.

"Держим противника под огневым контролем, а количество ликвидированных россиян в Покровске постепенно растет. За последнюю неделю в городе уничтожили 85 россиян", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, сегодня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что окружения или блокирования Покровска и Мирнограда Донецкой области, о чем трубят российские пропагандисты, нет. В Покровске продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению противника, к которой привлечены, в частности, Силы спецопераций, СБУ, ГУР.

"В Покровско-Мирноградской агломерации нашим воинам приходится сдерживать давление многотысячной группировки противника, который продолжает попытки инфильтроваться в жилую застройку и перерезать наши пути снабжения. Однако окружения или блокирования городов нет, делаем все для осуществления логистики", – отметил главком.




Источник: https://t.me/corps7DSHV
