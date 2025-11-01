Битва за Покровск набирает обороты: 7-й корпус ДШВ сделал обнадеживающее заявление

Рубрики
Украинским защитникам удалось улучшить тактическое положение в Покровске. И на данный момент они наращивают численность своих штурмовых групп в городе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Telegram 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск.
Бои за Покровск. Фото: из открытых источников
Сообщается, что ситуация в Покровске остается сложной и динамичной.
Также бойцы постепенно наращивают количество штурмовых групп в Покровске, используя "диверсифицированные способы" перемещения личного состава.
Одновременно украинские военные работают над блокированием вражеской логистики с последующим ее перерезанием.
Стоит отметить, сегодня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что окружения или блокирования Покровска и Мирнограда Донецкой области, о чем трубят российские пропагандисты, нет. В Покровске продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению противника, к которой привлечены, в частности, Силы спецопераций, СБУ, ГУР.