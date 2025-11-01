Битва за Покровськ набирає обертів: 7-й корпус ДШВ зробив обнадійливу заяву

Українським захисникам вдалося покращити тактичне становище у Покровську. І зараз вони збільшують чисельність своїх штурмових груп у місті. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні Telegram 7-го корпусу Десантно-штурмових військ.

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

Повідомляється, що ситуація в Покровську залишається складною та динамічною.

"Внаслідок успішних контрдій українські військові зуміли покращити тактичне становище у кількох кварталах міста", — зазначили військові.

Також бійці поступово нарощують кількість штурмових груп у Покровську, використовуючи диверсифіковані способи переміщення особового складу.

Водночас, українські військові працюють над блокуванням ворожої логістики з подальшим її перерізанням.

"Тримаємо противника під вогневим контролем, а кількість ліквідованих росіян у Покровську поступово зростає. За останній тиждень у місті знищили 85 росіян", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що сьогодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що оточення або блокування Покровська та Мирнограда Донецької області, про що трубять російські пропагандисти, немає. У Покровську триває комплексна операція зі знищення та витіснення противника, до якої залучено, зокрема, Сили спецоперацій, СБУ, ГУР.

"У Покровсько-Мирноградській агломерації нашим воїнам доводиться стримувати тиск багатотисячного угруповання противника, який продовжує спроби інфільтруватися в житлову забудову та перерізати наші шляхи постачання. Однак оточення чи блокування міст немає, робимо все для здійснення логістики", – зазначив головком.



