Битва за Покровськ набирає обертів: 7-й корпус ДШВ зробив обнадійливу заяву

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Українським захисникам вдалося покращити тактичне становище у Покровську. І зараз вони збільшують чисельність своїх штурмових груп у місті. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні Telegram 7-го корпусу Десантно-штурмових військ.
Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел
Повідомляється, що ситуація в Покровську залишається складною та динамічною.
Також бійці поступово нарощують кількість штурмових груп у Покровську, використовуючи диверсифіковані способи переміщення особового складу.
Водночас, українські військові працюють над блокуванням ворожої логістики з подальшим її перерізанням.
Варто зазначити, що сьогодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що оточення або блокування Покровська та Мирнограда Донецької області, про що трубять російські пропагандисти, немає. У Покровську триває комплексна операція зі знищення та витіснення противника, до якої залучено, зокрема, Сили спецоперацій, СБУ, ГУР.