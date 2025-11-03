Росія зосередила всі сили на захопленні двох міст: США розкрили деталі

Російське командування зосередило свої зусилля на захопленні двох українських міст – Покровська та Мирнограда. При цьому Москва знизила інтенсивність атак на напрямі Костянтинівки. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті Інституту вивчення війни.

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

Американські аналітики зазначають, що російські війська продовжують активізувати наступальні операції в Покровську та його околицях з метою захоплення міста та знищення української "кишені". При цьому вказується, що останнім часом обидві сторони досягли тактичних успіхів на цій ділянці фронту.

Так, кадри, опубліковані 1 листопада, сигналізують про недавнє просування російських військ на південному сході Покровська. Інші кадри від 2 листопада показують, що українські війська завдають удару двом російським солдатам на півночі Покровська, які, за оцінками ISW, проводили операцію з інфільтрації, яка, однак, не вплинула на контроль над місцевістю або передній край зони бойових дій.

При цьому звані російські "військори" стверджують, що російські війська просунулися на північний схід, в центральну і південну частину Покровська; у північну та південно-східну частину Мирнограда; і на південь від Гнатівки та Рогу. Водночас росіяни також повідомляють, що ЗСУ відбили територію на північ від Затишка (на північний схід від Покровська).

При цьому в ISW підкреслюють, що російські війська, ймовірно, знизили пріоритет наступальних операцій на тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка на користь завершення захоплення Покровська і Мирнограда.

Аналітики наводять заяви командира українського батальйону, що діє на Покровському напрямку, які заявив, що російські штурмові підрозділи шукають маршрути обходу українських опорних пунктів у Покровську та просочування в український ближній тил, тоді як інші російські підрозділи — розрахунки безпілотників або артилерії або менш якісна.

Він також додав, що російські сили відправляють ненавчених солдатів в атаки, щоб відволікти на себе вогонь українських безпілотників та артилерії, після чого навчена російська штурмова піхота намагається розпочати ближній бій із цими українськими розрахунками.

