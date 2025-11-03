Россия сосредоточила все силы на захвате двух городов: в США раскрыли детали

Российское командование сосредоточило свои усилия на захвате двух украинских городов – Покровска и Мирнограда. При этом Москва снизила интенсивность атак на направлении Константиновки. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, что российские войска продолжают активизировать наступательные операции в Покровске и его окрестностях с целью захвата города и уничтожения украинского "кармана". При этом указывается, что за последнее время обе стороны добились тактических успехов на этом участке фронта.

Так, кадры, опубликованные 1 ноября, сигнализируют о недавнем продвижении российских войск на юго-востоке Покровска. Другие кадры от 2 ноября показывают, что украинские войска наносят удар по двум российским солдатам на севере Покровска, которые, по оценкам ISW, проводили операцию по инфильтрации, которая, однако, не повлияла на контроль над местностью или передний край зоны боевых действий.

При этом так называемые российские "военкоры" утверждают, что российские войска продвинулись на северо-восток, в центральную и южную часть Покровска; в северную и юго-восточную часть Мирнограда; и к югу от Гнатовки и Рога. В то же время россияне также сообщают, что ВСУ отбили территорию к северу от Затышка (северо-восточнее Покровска).

При этом в ISW подчеркивают, что российские войска, вероятно, снизили приоритетность наступательных операций на тактическом направлении Константиновка-Дружковка в пользу завершения захвата Покровска и Мирнограда.

Аналитики приводят заявления командира украинского батальона, действующего на Покровском направлении, которые заявил, что российские штурмовые подразделения ищут маршруты обхода украинских опорных пунктов в Покровске и просачивания в украинский ближний тыл, в то время как другие российские подразделения — расчеты беспилотников или артиллерии или менее качественная пехота — работают над уничтожением украинского опорного пункта.

Он также добавил, что российские силы отправляют необученных солдат в атаки, чтобы отвлечь на себя огонь украинских беспилотников и артиллерии, после чего обученная российская штурмовая пехота пытается вступить в ближний бой с этими украинскими расчетами.

