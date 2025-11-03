Сили оборони зупинили росіян у Покровську: деталі

Українські захисники продовжують операцію із зачистки Покровська від росіян. Українські підрозділи зупинили просування ворога на півночі міста та не допустили перерізання важливої дороги, що сполучає Покровськ із Родинським. Як передає портал "Коментарі", про це повідомляє 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

"За останні кілька днів Сили оборони створили можливості для виконання завдання щодо поповнення військ у нашій смузі відповідальності додатковим особовим складом та технікою", — йдеться у повідомленні.

За інформацією десантників, зараз триває активне зачистка північної частини Покровська. Завдяки злагодженим діям українських підрозділів вдалося зупинити розширення присутності ворога в цьому районі та не допустити перерізання дороги, що з'єднує Покровськ та Родинське.

Загалом 2 листопада у рамках операції українські військові ліквідували 19 російських солдатів. Також Сили оборони продовжують залучати більше штурмових підрозділів та спецназівців.

За словами військових, ситуація у Мирнограді залишається напруженою, але контрольованою.

"На підступах до південно-східних околиць Мирнограда зафіксовано супротивника. Загальна кількість ворожого особового складу незначна — близько 10. Триває робота з їхньої ліквідації. Оборона міста вже поповнена додатковими силами", — повідомили у командуванні.

У ДШВ наголошують, що мають чіткі плани протидії ворогові та підтримують тісну координацію між підрозділами для стабілізації ситуації на обох напрямках.

