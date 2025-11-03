Сили оборони зупинили росіян у Покровську: деталі

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Українські захисники продовжують операцію із зачистки Покровська від росіян. Українські підрозділи зупинили просування ворога на півночі міста та не допустили перерізання важливої дороги, що сполучає Покровськ із Родинським. Як передає портал "Коментарі", про це повідомляє 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел
За інформацією десантників, зараз триває активне зачистка північної частини Покровська. Завдяки злагодженим діям українських підрозділів вдалося зупинити розширення присутності ворога в цьому районі та не допустити перерізання дороги, що з'єднує Покровськ та Родинське.
Загалом 2 листопада у рамках операції українські військові ліквідували 19 російських солдатів. Також Сили оборони продовжують залучати більше штурмових підрозділів та спецназівців.
За словами військових, ситуація у Мирнограді залишається напруженою, але контрольованою.
У ДШВ наголошують, що мають чіткі плани протидії ворогові та підтримують тісну координацію між підрозділами для стабілізації ситуації на обох напрямках.
Читайте також на порталі "Коментарі" – чому бійцям не дають команди відходити із Покровська: що відбувається.