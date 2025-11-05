logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У РФ заявляють про масову здачу в полон військових ЗСУ у Покровську: в Україні відреагували
commentss НОВИНИ Всі новини

У РФ заявляють про масову здачу в полон військових ЗСУ у Покровську: в Україні відреагували

У ЦПД заявили, що Росія поширює фейки про Покровськ, використовуючи ШІ

5 листопада 2025, 07:01
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У мережі TikTok активно поширюється відео про нібито "масову здачу в полон українських військових у районі Покровська". Ці ролики створено за допомогою штучного інтелекту. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО.

У РФ заявляють про масову здачу в полон військових ЗСУ у Покровську: в Україні відреагували

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що більшість таких відео супроводжуються підписами різними іноземними мовами, звертають увагу в Центрі.

Акаунти, які розповсюджують ці ролики, мають ознаки координованої мережі, яка спеціально створює контент для просування кремлівських наративів серед іноземних аудиторій.

Мета кампанії, наголошують у ЦПД, – створити враження серед іноземних користувачів, що Україна програє, а військова допомога не має сенсу.

Усередині ж ці фейки покликані деморалізувати населення і нав'язати відчуття катастрофічної ситуації на фронті.

"Російські війська не залишають спроб захопити Покровськ, продовжуються запеклі бої за місто, Сили оборони України стримують ворога. Кампанія про "масову здачу в полон українських військових у Покровську" є інформаційною складовою військової операції росіян", — зазначають у ЦПД.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські окупанти захопили вже 85% Покровська. Як передає портал "Коментарі", про це повідомив у Х оглядач німецького таблоїду "Bild" Юліан Рьопке.

Також видання "Коментарі" повідомляло – бойові підрозділи ГУР Міноборони України проводять низку успішних операцій у Покровську Донецької області, щоби розширити вогневий вплив на логістику загарбників. Про це йдеться у повідомленні Telegram ГУР Міноборони України.



Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16121
