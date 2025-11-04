Все очень плохо: на Западе рассказали, сколько процентов уже под россиянами в Покровске

Российские оккупанты захватили уже 85% Покровска. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил в Х обозреватель немецкого таблоида "Bild" Юлиан Репке.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Журналист отметил, что никаких признаков украинского контрнаступления на севере города не наблюдается.

"Примечательно, что пока нет видео с бомбежками, дронами или трюками с поднятием флагов в центре", — написал Юлиан Репке.

При этом аналитики DeepState подтвердили, что российские оккупационные войска продвинулись в Харьковской области, а также в агломерации Покровска.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские войска продолжают наступательные действия в сторону Покровска в Донецкой области, демонстрируя растущую активность в самом городе. Об этом сообщается в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

По геолокационным видеозаписям от 3 ноября, некоторые подразделения россиян недавно продвинулись в южной части Мирнограда, расположенном к востоку от Покровска, а также в восточном Родинском к северу от города.

Также издание "Комментарии" сообщало – если российские вояки захватят Покровск и Константиновку, это даст ей платформу для продвижения на север к двум крупнейшим городам Донецкой области – Краматорску и Славянску. Кроме того, это будет важнейшее территориальное достижение российской армии в Украине с момента захвата Авдеевки в начале 2024 года. Об этом пишет The Independent.

Ссылаясь на мнения западных военных аналитиков СМИ отмечает, что захват Покровска принесет России важную победу, особенно, если она сможет сделать это до конца 2025 года.



