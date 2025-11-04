logo

BTC/USD

103926

ETH/USD

3509.44

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.43

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Все очень плохо: на Западе рассказали, сколько процентов уже под россиянами в Покровске
commentss НОВОСТИ Все новости

Все очень плохо: на Западе рассказали, сколько процентов уже под россиянами в Покровске

По информации Bild, российские военные захватили почти 85% Покровска

4 ноября 2025, 14:43
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские оккупанты захватили уже 85% Покровска. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил в Х обозреватель немецкого таблоида "Bild" Юлиан Репке.

Все очень плохо: на Западе рассказали, сколько процентов уже под россиянами в Покровске

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Журналист отметил, что никаких признаков украинского контрнаступления на севере города не наблюдается.

"Примечательно, что пока нет видео с бомбежками, дронами или трюками с поднятием флагов в центре", — написал Юлиан Репке.

При этом аналитики DeepState подтвердили, что российские оккупационные войска продвинулись в Харьковской области, а также в агломерации Покровска. 

Читайте также на портале "Комментарии" — российские войска продолжают наступательные действия в сторону Покровска в Донецкой области, демонстрируя растущую активность в самом городе. Об этом сообщается в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

По геолокационным видеозаписям от 3 ноября, некоторые подразделения россиян недавно продвинулись в южной части Мирнограда, расположенном к востоку от Покровска, а также в восточном Родинском к северу от города.

Также издание "Комментарии" сообщало – если российские вояки захватят Покровск и Константиновку, это даст ей платформу для продвижения на север к двум крупнейшим городам Донецкой области – Краматорску и Славянску. Кроме того, это будет важнейшее территориальное достижение российской армии в Украине с момента захвата Авдеевки в начале 2024 года. Об этом пишет The Independent.

Ссылаясь на мнения западных военных аналитиков СМИ отмечает, что захват Покровска принесет России важную победу, особенно, если она сможет сделать это до конца 2025 года.  




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости