Путин в шаге от Покровска: на Западе насторожили заявлением о реальной картине в городе

Российские войска продолжают наступательные действия в сторону Покровска в Донецкой области, демонстрируя растущую активность в самом городе. Об этом сообщается в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Фото: из открытых источников

По геолокационным видеозаписям от 3 ноября, некоторые подразделения россиян недавно продвинулись в южной части Мирнограда, расположенном к востоку от Покровска, а также в восточном Родинском к северу от города.

Аналитики цитируют украинского офицера, который отмечает, что оккупанты пытаются проникнуть глубже в Покровск, располагают наблюдательные посты и концентрируют личный состав в городе. В то же время, они пытаются обустроить оборонные позиции в неопределенных районах.

Источники украинской разведки сообщают, что российские подразделения движутся в Покровск из направления Зверево-Шевченко-Новопавловка, накапливаясь на северо-восточной и северной окраинах города, в частности, возле Ровно. Кроме того, захватчики начинают создавать передовые наблюдательные посты и позиции беспилотников, наращивая присутствие в городе.

Украинские силы продолжают оборону и контратаки в Покровском направлении. Геолокационные видео от 3 ноября показывают, что украинские подразделения продвинулись в восточном Родинском, где ранее фиксировалось присутствие российских сил.

По сообщению 7-го корпуса быстрого реагирования десантно-штурмовых войск Украины, Силы обороны создали возможности для пополнения запасов и усиления подразделений на этом направлении. Украинские войска умерили наступление россиян в северной части Покровска и заблокировали попытки перерезать автомагистраль H-32 между Покровском и Мирноградом.

