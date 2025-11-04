Путін за крок до Покровська: на Заході насторожили заявою про реальну картину у місті

Російські війська продовжують наступальні дії в бік Покровська на Донеччині, демонструючи зростаючу активність у самому місті. Про це повідомляється у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Фото: з відкритих джерел

За геолокаційними відеозаписами від 3 листопада, деякі підрозділи росіян недавно просунулися у південній частині Мирнограда, що розташований на схід від Покровська, а також у східному Родинському на північ від міста.

Аналітики цитують українського офіцера, який зазначає, що окупанти намагаються проникнути глибше до Покровська, розташовують спостережні пости та концентрують особовий склад у місті. Водночас вони намагаються облаштувати оборонні позиції у невизначених районах.

Джерела української розвідки повідомляють, що російські підрозділи рухаються до Покровська з напрямку Звірове-Шевченко-Новопавлівка, накопичуючись на північно-східній та північній околицях міста, зокрема біля Рівного. Окрім того, загарбники починають створювати передові спостережні пости та позиції для безпілотників, нарощуючи присутність у місті.

Українські сили продовжують оборону та контратаки на Покровському напрямку. Геолокаційні відео від 3 листопада показують, що українські підрозділи просунулися у східному Родинському, де раніше фіксувалася присутність російських сил.

За повідомленням 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ України, Сили оборони створили можливості для поповнення запасів та підсилення підрозділів на цьому напрямку. Українські війська стримали наступ росіян у північній частині Покровська та заблокували спроби перерізати автомагістраль H-32 між Покровськом та Мирноградом.

Як вже писали "Коментарі", через масовані удари Росії по газовій інфраструктурі України різко зросла потреба в імпорті газу з ЄС. На фоні політичної напруженості та погроз від керівництва Угорщини та Словаччини щодо скорочення постачання електроенергії виникає питання про можливі обмеження імпорту газу з цих країн.