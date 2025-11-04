logo

Россияне прут вперед: DeepState обновил карту, показав, что происходит в Покровске
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне прут вперед: DeepState обновил карту, показав, что происходит в Покровске

DeepState фиксирует, что россияне продвинулись в Покровске и вблизи города

4 ноября 2025, 13:43
Автор:
Кравцев Сергей

Российские оккупационные войска продвинулись в Харьковской области, а также в агломерации Покровска. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового аналитического проекта DeepState.

Россияне прут вперед: DeepState обновил карту, показав, что происходит в Покровске

Бои за Покровск. Фото: DeepState

Аналитики отметили, что российские оккупанты продвинулись вблизи Боровской Андреевки в Харьковской области. В Донецкой области российские оккупанты прорвались вблизи, Карповки, Казацкого и в самом Покровске.   

Стоит отметить, аналитики издания "The Independent" отметили, если российские вояки захватят Покровск и Константиновку, это даст ей платформу для продвижения на север к двум крупнейшим городам Донецкой области – Краматорску и Славянску. Кроме того, это будет важнейшее территориальное достижение российской армии в Украине с момента захвата Авдеевки в начале 2024 года. 

Ссылаясь на мнения западных военных аналитиков СМИ отмечает, что захват Покровска принесет России важную победу, особенно, если она сможет сделать это до конца 2025 года.  

Старший научный сотрудник американского Института исследований внешней политики Роб Ли отмечает, хоть взятие Покровска важно для России из оперативных соображений, все равно у нее будет еще "много работы", чтобы оккупировать остальную территорию Донецкой области.

Читайте также на портале "Комментарии" — боевые подразделения ГУР Минобороны Украины проводят ряд успешных операций в Покровске Донецкой области, чтобы расширить огневое воздействие на логистику захватчиков. Об этом говорится в сообщении Telegram ГУР Минобороны Украины.




Источник: https://t.me/DeepStateUA/22701
