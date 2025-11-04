Россияне прут вперед: DeepState обновил карту, показав, что происходит в Покровске

Российские оккупационные войска продвинулись в Харьковской области, а также в агломерации Покровска. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового аналитического проекта DeepState.

Бои за Покровск. Фото: DeepState

Аналитики отметили, что российские оккупанты продвинулись вблизи Боровской Андреевки в Харьковской области. В Донецкой области российские оккупанты прорвались вблизи, Карповки, Казацкого и в самом Покровске.

Стоит отметить, аналитики издания "The Independent" отметили, если российские вояки захватят Покровск и Константиновку, это даст ей платформу для продвижения на север к двум крупнейшим городам Донецкой области – Краматорску и Славянску. Кроме того, это будет важнейшее территориальное достижение российской армии в Украине с момента захвата Авдеевки в начале 2024 года.

Ссылаясь на мнения западных военных аналитиков СМИ отмечает, что захват Покровска принесет России важную победу, особенно, если она сможет сделать это до конца 2025 года.

Старший научный сотрудник американского Института исследований внешней политики Роб Ли отмечает, хоть взятие Покровска важно для России из оперативных соображений, все равно у нее будет еще "много работы", чтобы оккупировать остальную территорию Донецкой области.

