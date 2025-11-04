К каким двум крупнейшим городам направится РФ, если захватит Покровск: на Западе дали ответ

Если российские вояки захватят Покровск и Константиновку, это даст ей платформу для продвижения на север к двум крупнейшим городам Донецкой области – Краматорску и Славянску. Кроме того, это будет важнейшее территориальное достижение российской армии в Украине с момента захвата Авдеевки в начале 2024 года. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Independent.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на мнения западных военных аналитиков СМИ отмечает, что захват Покровска принесет России важную победу, особенно, если она сможет сделать это до конца 2025 года.

Старший научный сотрудник американского Института исследований внешней политики Роб Ли отмечает, хоть взятие Покровска важно для России из оперативных соображений, все равно у нее будет еще "много работы", чтобы оккупировать остальную территорию Донецкой области.

В публикации говорится, что Украина все еще контролирует около 10% Донетчины, что составляет почти 5000 кв. км на западе области.

При этом аналитики напомнили, что Россия пытается захватить Покровск уже больше года. Вместо полноценного наступления, которое она применяла в предыдущих битвах, например, за город Бахмут аналогичного размера, в случае с Покровском она использует "клещевое движение", чтобы постепенно окружить населенный пункт и перерезать линии снабжения для Сил обороны Украины.

Журналисты отмечают, тактика оккупантов в Покровске заключается в том, что они отправляют небольшие подразделения и беспилотники, чтобы нарушить логистику и посеять хаос в тылу, прежде чем отправить большие подкрепления.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские защитники продолжают операцию по зачистке Покровска от россиян. Украинские подразделения остановили продвижение врага на севере города и не допустили перерезания важной дороги, соединяющей Покровск с Родинским. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.



