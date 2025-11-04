До яких двох найбільших міст направиться РФ, якщо захопить Покровськ: на Заході відповіли

Якщо російські вояки захоплять Покровськ та Костянтинівку, це дасть їй платформу для просування на північ до двох найбільших міст Донецької області – Краматорська та Слов'янська. Крім того, це буде найважливішим територіальним досягненням російської армії в Україні з моменту захоплення Авдіївки на початку 2024 року. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Independent.

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

Посилаючись на думки західних військових аналітиків ЗМІ зазначає, що захоплення Покровська принесе Росії важливу перемогу, особливо якщо вона зможе зробити це до кінця 2025 року.

Старший науковий співробітник американського Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі зазначає, хоч взяття Покровська важливе для Росії з оперативних міркувань, все одно вона матиме ще "багато роботи", щоб окупувати решту території Донецької області.

У публікації йдеться, що Україна все ще контролює близько 10% Донеччини, що становить майже 5000 кв. км на заході області.

При цьому аналітики нагадали, що Росія намагається захопити Покровськ уже понад рік. Замість повноцінного наступу, який вона застосовувала у попередніх битвах, наприклад, за місто Бахмут аналогічного розміру, у випадку з Покровськом вона використовує "кліщовий рух", щоб поступово оточити населений пункт та перерізати лінії постачання для Сил оборони України.

Журналісти зазначають, що тактика окупантів у Покровську полягає в тому, що вони відправляють невеликі підрозділи та безпілотники, щоб порушити логістику та посіяти хаос у тилу, перш ніж відправити великі підкріплення.

