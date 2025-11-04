logo_ukra

BTC/USD

103926

ETH/USD

3509.44

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.43

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росіяни пруть вперед: DeepState оновив карту, показавши, що відбувається у Покровську
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіяни пруть вперед: DeepState оновив карту, показавши, що відбувається у Покровську

DeepState фіксує, що росіяни просунулися в Покровську та поблизу міста

4 листопада 2025, 13:43
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російські окупаційні війська просунулися на Харківщині, а також в агломерації Покровська. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні моніторингового аналітичного проекту DeepState.

Росіяни пруть вперед: DeepState оновив карту, показавши, що відбувається у Покровську

Бої за Покровськ. Фото: DeepState

Аналітики зазначили, що російські окупанти просунулися поблизу Борівської Андріївки у Харківській області. На Донеччині російські окупанти прорвалися поблизу, Карпівки, Козацького та в самому Покровську.  

Варто зазначити, аналітики видання The Independent зазначили, якщо російські вояки захоплять Покровськ і Костянтинівку, це дасть їй платформу для просування на північ до двох найбільших міст Донецької області – Краматорська та Слов'янська. Крім того, це буде найважливішим територіальним досягненням російської армії в Україні з моменту захоплення Авдіївки на початку 2024 року.

Посилаючись на думки західних військових аналітиків ЗМІ зазначає, що захоплення Покровська принесе Росії важливу перемогу, особливо якщо вона зможе зробити це до кінця 2025 року.            

Старший науковий співробітник американського Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі зазначає, хоч взяття Покровська важливе для Росії з оперативних міркувань, все одно вона матиме ще "багато роботи", щоб окупувати решту території Донецької області.

Читайте також на порталі "Коментарі" — бойові підрозділи ГУР Міноборони України проводять низку успішних операцій у Покровську Донецької області, щоби розширити вогневий вплив на логістику загарбників. Про це йдеться у повідомленні Telegram ГУР Міноборони України.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/DeepStateUA/22701
Теги:

Новини

Всі новини