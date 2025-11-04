Все дуже погано: на Заході розповіли, скільки відсотків уже під росіянами у Покровську

Російські окупанти захопили вже 85% Покровська. Як передає портал "Коментарі", про це повідомив Х оглядач німецького таблоїду "Bild" Юліан Ріпке.

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

Журналіст зазначив, що жодних ознак українського контрнаступу на півночі міста не спостерігається.

"Примітно, що поки що немає відео з бомбардуваннями, дронами або трюками з підняттям прапорів у центрі", — написав Юліан Репке.

При цьому аналітики DeepState підтвердили, що російські окупаційні війська просунулися на Харківщині, а також на агломерацію Покровська.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські війська продовжують наступальні дії у бік Покровська на Донеччині, демонструючи зростаючу активність у самому місті. Про це повідомляється в свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За геолокаційними відеозаписами від 3 листопада деякі підрозділи росіян нещодавно просунулися в південній частині Мирнограда, розташованому на схід від Покровська, а також у східному Родинському на північ від міста.

Також видання "Коментарі" повідомляло – якщо російські вояки захоплять Покровськ та Костянтинівку , це дасть їй платформу для просування на північ до двох найбільших міст Донецької області – Краматорська та Слов'янська. Крім того, це буде найважливішим територіальним досягненням російської армії в Україні з моменту захоплення Авдіївки на початку 2024 року. Про це пише The Independent.

Посилаючись на думки західних військових аналітиків ЗМІ зазначає, що захоплення Покровська принесе Росії важливу перемогу, особливо якщо вона зможе зробити це до кінця 2025 року.



