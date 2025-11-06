Битва за Покровськ добігає кінця: на Заході відповіли, скільки днів залишилося до падіння міста

Рубрики
Кравцев Сергей
Російські окупаційні війська фактично взяли в оточення Покровськ Донецької області з півночі та проникли до міста з півдня та сходу. Цей населений пункт може стати першим важливим містом, захопленим армією РФ після падіння Авдіївки у лютому 2024 року. Про це пише французьке видання "Le Monde". Західні аналітики припускають, що до повного захоплення росіянами міста залишилися лічені дні.
Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел
Журналісти поспілкувалися із українськими військовими. Так неназваний офіцер ЗСУ з механізованої піхотної бригади, яка понад рік перебуває у Покровську, зізнався, що було кілька фатальних "помилок командування", які дозволили російським окупаційним силам оточити місто.
Посилаючись на заяву військових, журналісти зазначають, що падіння міста – це питання "днів, можливо максимум двох тижнів".
Інший офіцер бригади морських піхотинців, передислокованої до Покровська влітку, каже, що ситуація дуже складна.
Захисник вважає, що ворог має чисельну перевагу як у людських ресурсах, так і у дронах.
