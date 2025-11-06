Битва за Покровськ добігає кінця: на Заході відповіли, скільки днів залишилося до падіння міста

Російські окупаційні війська фактично взяли в оточення Покровськ Донецької області з півночі та проникли до міста з півдня та сходу. Цей населений пункт може стати першим важливим містом, захопленим армією РФ після падіння Авдіївки у лютому 2024 року. Про це пише французьке видання "Le Monde". Західні аналітики припускають, що до повного захоплення росіянами міста залишилися лічені дні.

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

Журналісти поспілкувалися із українськими військовими. Так неназваний офіцер ЗСУ з механізованої піхотної бригади, яка понад рік перебуває у Покровську, зізнався, що було кілька фатальних "помилок командування", які дозволили російським окупаційним силам оточити місто.

"Вже кілька тижнів немає нормального постачання, а останні кілька днів воно повністю припинилося. Жодні транспортні засоби не проїжджають. Таке місто, як Покровськ, враховуючи його розміри, численні висотні будівлі та заводи з товстими стінами, могло б протриматися місяцями, роками, це ж фортеця", — сказав він.

Посилаючись на заяву військових, журналісти зазначають, що падіння міста – це питання "днів, можливо максимум двох тижнів".

Інший офіцер бригади морських піхотинців, передислокованої до Покровська влітку, каже, що ситуація дуже складна.

"Наша частина все ще контролює квартал, куди не проникнув жоден росіянин, але бої наближаються. За кілька днів вони проникли у всі райони", — зазначив військовий.

Захисник вважає, що ворог має чисельну перевагу як у людських ресурсах, так і у дронах.

"Я сказав би, що їх у цьому районі втричі більше, ніж нас. Коли ми знищуємо групу з десяти солдатів, відразу з'являється інша. Ми знищуємо пост дронів? Він з'являється в іншому місці. Їхні ресурси здаються невичерпними", – зазначив він.

