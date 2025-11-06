Напруга у Покровську зростає: чому може початися плутанина

Ситуація на Покровському напрямку зараз справді дуже критична, оскільки задіяно багато різних підрозділів, роботу яких потрібно синхронізувати. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко.

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

Начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" зазначив, що минулої доби на Покровському напрямку сталося понад 90 бойових зіткнень.

Борисенко визнав, що ситуація справді дуже складна і з нашого боку основна складність у тому, що задіяна величезна кількість різних підрозділів. Як ЗСУ та Національної Гвардії, так і військової служби правопорядку. Дуже багато спецназівців.

Данило Борисенко додав також, що через це важко синхронізувати дії всіх бійців з різних підрозділів.

"І дуже відповідально, і дуже важливо синхронізувати дію всіх відповідальних та всіх підрозділів для того, щоб проводити і ударно-пошукові дії, і блокування підрозділів нашого супротивника, просування в межах міста Покровськ та перерізати йому логістичні дії та можливості. І полювати за точками зльоту його пілотів", — підсумував начальник "Рубіжа".

Читайте також на порталі "Коментарі" – українські захисники досягли тактичних успіхів у районі Добропілля на Покровському напрямку на Донеччині. Втім, в районі самого міста ситуація не на користь українців. Росіяни продовжують просуватися. Про це йдеться у оновленому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Також видання "Коментарі" повідомляло – російські окупаційні війська фактично взяли в оточення Покровськ Донецької області з півночі та проникли до міста з півдня та сходу. Цей населений пункт може стати першим важливим містом, захопленим армією РФ після падіння Авдіївки у лютому 2024 року. Про це пише французьке видання "Le Monde". Західні аналітики припускають, що до повного захоплення росіянами міста залишилися лічені дні.



