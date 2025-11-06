logo

В США подтверждают, что ВСУ продвинулись на Покровском направлении, но есть нюанс
commentss НОВОСТИ Все новости

В США подтверждают, что ВСУ продвинулись на Покровском направлении, но есть нюанс

В самом Покровске россияне продолжают идти вперед, захватывая район за районом

6 ноября 2025, 07:36
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинские защитники достигли тактических успехов в районе Доброполья на Покровском направлении в Донецкой области. Впрочем, в районе самого города ситуация в не в пользу украинцев. Россияне продолжают продвигаться. Об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW). 

В США подтверждают, что ВСУ продвинулись на Покровском направлении, но есть нюанс

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Аналитики ссылаются на геолокационные видеозаписи, которые подтверждают, что ВСУ продвинулись на северо-восток и юго-восток от Шахово, то есть на восток от Доброполья. Украинские подразделения также удерживают позиции к востоку от Шахово, в зоне, где ранее российские источники заявляли о присутствии своих войск.

В то же время ISW отмечает, что в районе Покровска российские войска имеют определенные локальные успехи. На опубликованных 5 ноября видео видно, как оккупанты продвинулись в западной части Родинского, к северу от Покровска. Российские военные блогеры также заявляют о продвижении в северо-восточной части Покровска, а также у Гришино и Сухецкого.

Читайте также на портале "Комментарии" — в РФ заявляют о массовой сдаче в плен военных ВСУ в Покровске: в Украине отреагировали.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские оккупационные войска фактически взяли в оцепление Покровск Донецкой области с севера и проникли в город с юга и востока. Этот населенный пункт может стать первым важным городом, захваченным армией РФ после падения Авдеевки в феврале 2024 года. Об этом пишет французское издание Le Monde. При этом западные аналитики допускают, что до полного захвата россиянами города остались считанные дни.

Журналисты пообщались с украинскими военными. Так неназванный офицер ВСУ из механизированной пехотной бригады, которая больше года находится в Покровске, признался, что было несколько фатальных "ошибок командования", которые позволили российским оккупационным силам окружить город.



Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-november-5-2025/
