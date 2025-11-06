У США підтверджують, що ЗСУ просунулися на Покровському напрямку, але є нюанс

Українські захисники досягли тактичних успіхів у районі Добропілля на Покровському напрямку на Донеччині. Втім, у районі самого міста ситуація не на користь українців. Росіяни продовжують просуватися. Про це йдеться у оновленому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

Аналітики посилаються на геолокаційні відеозаписи, які підтверджують, що ЗСУ просунулися на північний схід та південний схід від Шахового, тобто на схід від Добропілля. Українські підрозділи також утримують позиції на схід від Шахового, у зоні, де раніше російські джерела заявляли про присутність своїх військ.

У той же час, ISW зазначає, що у районі Покровська російські війська мають певні локальні успіхи. На опублікованих 5 листопада відео видно, як окупанти просунулися в західній частині Родинського, на північ від Покровська. Російські військові блогери також заявляють про просування у північно-східній частині Покровська, а також біля Гришиного та Сухецького.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російські окупаційні війська фактично взяли в оточення Покровськ Донецької області з півночі та проникли до міста з півдня та сходу. Цей населений пункт може стати першим важливим містом, захопленим армією РФ після падіння Авдіївки у лютому 2024 року. Про це пише французьке видання "Le Monde". Західні аналітики припускають, що до повного захоплення росіянами міста залишилися лічені дні.

Журналісти поспілкувалися із українськими військовими. Так неназваний офіцер ЗСУ з механізованої піхотної бригади, яка понад рік перебуває у Покровську, зізнався, що було кілька фатальних "помилок командування", які дозволили російським окупаційним силам оточити місто.