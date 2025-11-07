Чи є сенс й надалі тримати Покровськ: на які міста РФ може посунути далі

Західні медіа продовжують рясніти похмурими для України заголовками про ніби-то вже вирішену участь Покровська і Мирнограду, які можуть опинитися під повною окупацією ворога у найближчі кілька тижнів. Чи є сенс, враховуючи нинішню ситуацію, й надалі тримати оборону Покровська? Куди ворог може нанести наступний удар у разі окупації міста? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

Покровськ потрібно було залишати ще днів 10 тому

Колишній працівник СБУ (у 2004-2015 рр.) та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки, військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак так прокоментував ситуацію:

"Покровськ зісковзує, якщо можна так сказати, у прірву. Місто, за різними оцінками, на 80-85% вже захоплено окупантами. Про утримання міста мова вже не йде. Йде мова, у першу чергу, про те, як зберегти життя нашим військовим, які опинилися у цьому мішку і який ще не зачинився. Як їх вивести – це питання номер один. І друге питання – як за можливості врятувати майно, яке там залишилося, на багато мільйонів гривень, а можливо навіть на сотні мільйонів гривень. Мова про озброєння, різноманітну техніку, дрони. Все це оснащення там залишається. Як його все вивести або у крайньому випадку знищити, щоб воно не дісталося росіянам – це питання. Тому, як на мене, Покровськ вже приречений. І з нього потрібно було виходити можливо днів 10 тому".

При цьому Іван Ступак наголошує, дуже важливо, щоб ця військова операція не перетворилася на політичну операцію, щоб не почали окремі політики гратися цією темою і не спекулювати на ній, створювати нову медійну "фортецю".

"Ми ж розуміємо, що це напряму позначається на наших жертвах серед військових. Цього потрібно позбутися однозначно", – зауважив співрозмовник порталу "Коментарі".

Що стосується того, куди посуне ворог, то експерт говорить, що далі з вірогідністю на 99% — це буде Костянтинівка.

"Там наші військові вже формують нові укріпрайони. А далі – Слов'янськ і Краматорськ. Це останнє ключові міста Донецької області, ті, які Росія давно прагне захопити. Звісно ж, ніхто не втрачає пильності від того, що буде відбуватися в Запорізькій та Дніпропетровській областях, зокрема можливий рух росіян у напрямку Запоріжжя. Там просування росіян не основне, але, на жаль, воно теж є", – констатував Іван Ступак.

Ми потрапили у свого роду пастку

Експерт з питань сектору оборони та безпеки Олег Старіков зазначив, сьогодні у Покровську бої ведуться скрізь, тим самим ускладнюючи ЗСУ завдання – організовувати суцільну щільну оборону.

"Такі міські бої не приносять жодній стороні переваги. Оскільки втрати, як санітарні, так і безповоротні з обох боків – однакові. Але у противника є можливість евакуювати поранених, а у нас немає, що несе додаткове навантаження на стійкість та морально-бойовий дух та якість особового складу", – зазначив експерт.

При цьому Олег Старіков звернув увагу, що у Покровську противником використовується метод поглинання, а в сусідньому Мирнограді – оточення.

"Після Добропільського прориву збройних сил РФ командування ЗСУ ще намагалося локалізувати ситуацію, провівши контрнаступ для зрізання верхівки цього виступу. Але взяти під контроль Родинське не вдається. Наразі битва за Родинське є вирішальною не лише в осінній компанії, а й усієї військової компанії 2025 року. Якщо ЗСУ вдасться вибити з нього росіян, тоді вдасться послабити тиск зі східного флангу на наш гарнізон та відновити логістику. Якщо не вдасться, то ситуація набуде загрозливого характеру. Ми потрапили у свого роду пастку, яку підготувало російське командування на Покровському напрямі", – наголосив експерт.

Що стосується подальшого розгортання подій, то Олег Старіков каже, що ворог направить усі свої сили на Костянтинівський напрямок, а далі на Дружківку, Слов'янськ та Краматорськ із півдня. А з півночі противник залучає війська з Куп'янського спрямування.

"Можливий і другий варіант, коли противник піде на захід у бік Павлодара, роблячи спроби вийти на лівий берег Дніпра, створивши таким чином природну оборонну позицію, а далі відкривається пряма дорога на північ руслом річки", — підсумував експерт.

