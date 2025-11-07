Обороні Покровська добігає кінець: яку частину міста контролює РФ

Рубрики
Ситуація у Покровську та Мирнограді для України вже стає безнадійною. Ситуація у гірший для України бік змінилася наприкінці жовтня. Наразі українські захисники борються за позиції, щоб вивести свої сили, деякі з яких опинилися в оточенні. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у матеріалі The Economist.
Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел
Автори публікації зазначають, що втрата Покровська була очікуваною, але все ж таки буде відчутним ударом. До того ж це місто може стати для Росії плацдармом для подальшого просування.
ЗМІ зазначає, що Україна бореться за відновлення контролю над ключовими висотами, щоб розблокувати підрозділи, оточені ворогом далі на південь, йдеться в матеріалі. Найбільш нагальною проблемою є висоти північ від Покровська.
У сусідньому Мирнограді ситуація не набагато краща, пише видання. Там українські війська ризикують опинитися в оточенні.
Журналісти зазначають, поки що невідомо, чи зможе Росія підтримувати такий рівень атак. Але очікуваний крах оборони Покровська свідчить про те, що окупанти знайшли формулу, яка "хоч і є жахливою, але працює".
Водночас Україна "страждає від системної хвороби поганого планування та паралічу перед поганими новинами", пише видання.
