Обороні Покровська добігає кінець: яку частину міста контролює РФ

Ситуація у Покровську та Мирнограді для України вже стає безнадійною. Ситуація у гірший для України бік змінилася наприкінці жовтня. Наразі українські захисники борються за позиції, щоб вивести свої сили, деякі з яких опинилися в оточенні. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у матеріалі The Economist.

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

Автори публікації зазначають, що втрата Покровська була очікуваною, але все ж таки буде відчутним ударом. До того ж це місто може стати для Росії плацдармом для подальшого просування.

ЗМІ зазначає, що Україна бореться за відновлення контролю над ключовими висотами, щоб розблокувати підрозділи, оточені ворогом далі на південь, йдеться в матеріалі. Найбільш нагальною проблемою є висоти північ від Покровська.

У сусідньому Мирнограді ситуація не набагато краща, пише видання. Там українські війська ризикують опинитися в оточенні.

"Коридор на півночі почав закриватися 26 жовтня, коли російські війська увійшли до міської зони Родинського. Їх витіснили принаймні один раз, і на відеозаписах видно купи російських трупів, але вони (окупанти – ред.) повернулися. Українці стримують російські спроби закрити прогалину в кільці, матеріал.

Журналісти зазначають, поки що невідомо, чи зможе Росія підтримувати такий рівень атак. Але очікуваний крах оборони Покровська свідчить про те, що окупанти знайшли формулу, яка "хоч і є жахливою, але працює".

Водночас Україна "страждає від системної хвороби поганого планування та паралічу перед поганими новинами", пише видання.

"Росія набула сміливості. Настав час усім – і в країні, і на Заході – припинити грати", – наголосило джерело журналістів у розвідці.

