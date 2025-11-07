Обороне Покровска подходит конец: какую часть города контролирует РФ

Ситуация в Покровске и Мирнограде для Украины уже становится безнадёжной. Ситуация в худшую для Украины сторону изменилась в конце октября. Сейчас украинские защитники борются за позиции, чтобы вывести свои силы, некоторые из которых оказались в окружении. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале издания The Economist.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Авторы публикации отмечают, что потеря Покровска была ожидаемой, но все же будет ощутимым ударом. К тому же, этот город может стать для России плацдармом для дальнейшего продвижения.

СМИ отмечает, Украина борется за восстановление контроля над ключевыми высотами, чтобы разблокировать подразделения, окруженные врагом дальше на юг, говорится в материале. Наиболее насущной проблемой являются высоты на севере Покровска.

В соседнем Мирнограде ситуация не намного лучше, пишет издание. Там украинские войска рискуют оказаться в окружении.

"Коридор на севере начал закрываться 26 октября, когда российские войска вошли в городскую зону Родинского. Их вытеснили по крайней мере один раз, и на видеозаписях видны кучи российских трупов, но они (оккупанты – ред.) вернулись. Украинцы сдерживают российские попытки закрыть пробел в кольце, который сейчас составляет всего несколько километров в ширину", – говорится в материале.

Журналисты отмечают, пока неизвестно, сможет ли Россия поддерживать такой уровень атак. Но ожидаемый крах обороны Покровска свидетельствует о том, что оккупанты нашли формулу, которая, "хоть и является ужасной, но работает".

В то же время Украина "страдает от системной болезни плохого планирования и паралича перед лицом плохих новостей", пишет издание.

"Россия приобрела смелость. Пришло время всем – и в стране, и на Западе – прекратить играть", – акцентировал источник журналистов в разведке.

