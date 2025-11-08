Ситуація стала ще гіршою: у DeepState розповіли, яке місто ЗСУ утримують з останніх сил

Рубрики
Кравцев Сергей
Покровськ не перебуває в оточенні, а Мирноград – під загрозою оперативного оточення із взяттям під повний вогневий чи фізичний контроль усіх шляхів логістики. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті українського аналітичного моніторингового проекту DeepState.
Бої за Мирноград. Фото: із відкритих джерел
Аналітики відзначають, що продовжується інфільтрація російських загарбників у Покровськ, де здійснюється як їх фіксація практично у всіх точках міста, так і їх знищення.
Зазначається, що росіяни "активно затягують екіпажі своїх пілотів, які допомагають піхоті, а також є великою перешкодою для просування українських військових та прокладання загалом будь-якої логістики". Водночас ворог намагається затягнути туди свої міномети, щоб узяти логістику під щільніший вогонь.
Водночас Мирноград "перебуває під загрозою оперативного оточення із взяттям під повний вогневий чи фізичний контроль усіх шляхів логістики". "Так само під загрозою перебуває і вся Мирноградська агломерація, де знаходяться позиції бійців СОУ", — зазначили у DeepState.
