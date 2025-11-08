Ситуація стала ще гіршою: у DeepState розповіли, яке місто ЗСУ утримують з останніх сил

Покровськ не перебуває в оточенні, а Мирноград – під загрозою оперативного оточення із взяттям під повний вогневий чи фізичний контроль усіх шляхів логістики. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті українського аналітичного моніторингового проекту DeepState.

Бої за Мирноград. Фото: із відкритих джерел

Аналітики відзначають, що продовжується інфільтрація російських загарбників у Покровськ, де здійснюється як їх фіксація практично у всіх точках міста, так і їх знищення.

Зазначається, що росіяни "активно затягують екіпажі своїх пілотів, які допомагають піхоті, а також є великою перешкодою для просування українських військових та прокладання загалом будь-якої логістики". Водночас ворог намагається затягнути туди свої міномети, щоб узяти логістику під щільніший вогонь.

"Якщо говорити про Покровськ, то він не перебуває в оточенні і ніяк не може перебувати, адже в нього інфільтрується противник і здійснює свою діяльність безпосередньо в місті. А точка просочення одна — південна частина населеного пункту", — зазначили аналітики.

Водночас Мирноград "перебуває під загрозою оперативного оточення із взяттям під повний вогневий чи фізичний контроль усіх шляхів логістики". "Так само під загрозою перебуває і вся Мирноградська агломерація, де знаходяться позиції бійців СОУ", — зазначили у DeepState.

