Как Путин хочет использовать возможный захват Покровска: в чем риск для Украины

Украинские защитники продолжают удерживать позиции в Покровске и Мирнограде, несмотря на рост интенсивности штурмов со стороны российских захватчиков. Об этом говорится в сообщении 7-го корпуса ДШВ. Как Путин хочет использовать возможный захват Покровска? Какое преимущество получат россияне, если захватят Покровск? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Если враг займет Гришино, то, к большому сожалению, надо будет отходить из Покровска и Мирнограда

Военный обозреватель Денис Попович заявил, что в случае захвата Покровска российский диктатор Владимир Путин может начать информационно давить на Запад, утверждая, что, мол, помощь для Украины не остановит российское продвижение.

Эксперт отметил, что нельзя говорить, что ситуация в Покровске стабилизирована, потому что враг все еще пытается наступать.

"О стабилизации очень рано говорить на сегодняшний день", — отметил эксперт.

Денис Попович считает, что угроза может усилиться, если врагу удастся продвинуться на Гришино. Оккупанты пытаются это делать, в том числе переодеваются в гражданскую одежду для продвижения и дальнейшего накопления.

"Если враг займет Гришино, то, к большому сожалению, надо будет отходить из Покровска и Мирнограда. Но сейчас, пока, этого не наблюдается", — добавил Попович.

Денис Попович считает, что город важен для Украины в военном и политическом плане.

"Если Покровск будет потерян, это будет иметь влияние на морально-психологическое состояние войск и общества. Это может иметь влияние и на геополитическую ситуацию, потому что тогда Путин сможет предъявить результат. Мол, "мы захватили Покровск и Мирноград и будем наступать, чтобы вы не делали и как бы не помогали Украине", — сказал Попович.

При этом, по его мнению, с военной точки зрения, Покровск сейчас сдерживает российское развертывание наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию и на Днепропетровскую область.

Нам действительно важно удержать Покровск

Соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил в эфире канала "Киев24", если Украина не удержит Покровск, россияне получат преимущество и смогут подтянуть дополнительные расчеты операторов БпЛА в этот сектор.

По его словам, ситуация на востоке Украины, в частности в Мирнограде и Покровске, остается сложной, но Силы обороны Украины все еще удерживают важные позиции.

"Но, если мы не сделаем все возможное сейчас в этом секторе, то тогда россияне действительно будут иметь преимущество. Если они займут весь Покровск, то подтянут дополнительные расчеты операторов БпЛА, чтобы с высоты усложнять оборону в этом секторе и в западном направлении, терроризируя восточную часть Днепропетровской области", — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что именно поэтому в город были направлены элитные подразделения, в том числе ГУР, ССО. По его мнению, если россияне захватят Покровск, это существенно изменит ситуацию на фронте.

"Если не переломить максимум их сил, то потом мы увидим гораздо, гораздо большее "пятно" оккупации", — добавил эксперт.

