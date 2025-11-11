Как Путин хочет использовать возможный захват Покровска: в чем риск для Украины

Рубрики
Украинские защитники продолжают удерживать позиции в Покровске и Мирнограде, несмотря на рост интенсивности штурмов со стороны российских захватчиков. Об этом говорится в сообщении 7-го корпуса ДШВ. Как Путин хочет использовать возможный захват Покровска? Какое преимущество получат россияне, если захватят Покровск? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Военный обозреватель Денис Попович заявил, что в случае захвата Покровска российский диктатор Владимир Путин может начать информационно давить на Запад, утверждая, что, мол, помощь для Украины не остановит российское продвижение.
Эксперт отметил, что нельзя говорить, что ситуация в Покровске стабилизирована, потому что враг все еще пытается наступать.
Денис Попович считает, что угроза может усилиться, если врагу удастся продвинуться на Гришино. Оккупанты пытаются это делать, в том числе переодеваются в гражданскую одежду для продвижения и дальнейшего накопления.
Денис Попович считает, что город важен для Украины в военном и политическом плане.
При этом, по его мнению, с военной точки зрения, Покровск сейчас сдерживает российское развертывание наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию и на Днепропетровскую область.
Соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил в эфире канала "Киев24", если Украина не удержит Покровск, россияне получат преимущество и смогут подтянуть дополнительные расчеты операторов БпЛА в этот сектор.
По его словам, ситуация на востоке Украины, в частности в Мирнограде и Покровске, остается сложной, но Силы обороны Украины все еще удерживают важные позиции.
Он подчеркнул, что именно поэтому в город были направлены элитные подразделения, в том числе ГУР, ССО. По его мнению, если россияне захватят Покровск, это существенно изменит ситуацию на фронте.
Читайте также на портале "Комментарии" — окружения или блокирования Покровска и Мирнограда Донецкой области, о чем трубят российские пропагандисты, нет. Об этом в Facebook сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.