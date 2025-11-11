Як Путін хоче використати можливе захоплення Покровська: у чому ризик для України

Українські захисники продовжують утримувати позиції у Покровську та Мирнограді, незважаючи на зростання інтенсивності штурмів з боку російських загарбників. Про це йдеться у повідомленні 7-го корпусу ДШВ. Як Путін хоче використати можливе захоплення Покровська? Яку перевагу отримають росіяни, якщо захоплять Покровськ? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

Якщо ворог займе Гришине, то, на превеликий жаль, треба буде відходити з Покровська та Мирнограду

Військовий оглядач Денис Попович заявив, що у разі захоплення Покровська російський диктатор Володимир Путін може почати інформаційно тиснути на Захід, стверджуючи, що мовляв, допомога для України не зупинить російський поступ.

Експерт зазначив, що не можна говорити, що ситуація в Покровську стабілізована, тому що ворог все ще намагається наступати.

"Про стабілізацію дуже рано говорити сьогодні", — зазначив експерт.

Денис Попович вважає, що загроза може посилитись, якщо ворогові вдасться просунутися на Гришине. Окупанти намагаються це робити, у тому числі переодягаються у цивільний одяг для просування та подальшого накопичення.

"Якщо ворог займе Гришино, то, на превеликий жаль, треба буде відходити з Покровська та Мирнограда. Але зараз, поки що, цього не спостерігається", — додав Попович.

Денис Попович вважає, що місто важливе для України у військовому та політичному плані.

"Якщо Покровська буде втрачено, це матиме вплив на морально-психологічний стан військ та суспільства. Це може мати вплив і на геополітичну ситуацію, тому що тоді Путін зможе пред'явити результат. Мовляв, "ми захопили Покровськ і Мирноград і наступатимемо, щоб ви не робили і як би не допомагали Україні", — сказав Попович.

При цьому, на його думку, з військової точки зору Покровськ зараз стримує російське розгортання наступу на Слов'янсько-Краматорську агломерацію і на Дніпропетровську область.

Нам справді важливо утримати Покровськ

Співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло заявив в ефірі каналу "Київ24", якщо Україна не утримає Покровськ, росіяни отримають перевагу та зможуть підтягнути додаткові розрахунки операторів БПЛА у цей сектор.

За його словами, ситуація на сході України, зокрема у Мирнограді та Покровську, залишається складною, але Сили оборони України все ще утримують важливі позиції.

"Але, якщо ми не зробимо все можливе зараз у цьому секторі, то тоді росіяни справді матимуть перевагу. Якщо вони займуть увесь Покровськ, то підтягнуть додаткові розрахунки операторів БпЛА, щоб з висоти ускладнювати оборону у цьому секторі та у західному напрямку, тероризуючи східну частину Дніпропетровської області", — пояснив експерт.

Він наголосив, що саме тому до міста були направлені елітні підрозділи, у тому числі ГУР, СЗГ. На його думку, якщо росіяни захоплять Покровськ, це суттєво змінить ситуацію на фронті.

"Якщо не переламати максимум їхніх сил, то потім ми побачимо набагато, набагато більшу "пляму" окупації", — додав експерт.

