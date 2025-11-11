Як Путін хоче використати можливе захоплення Покровська: у чому ризик для України

Рубрики
Українські захисники продовжують утримувати позиції у Покровську та Мирнограді, незважаючи на зростання інтенсивності штурмів з боку російських загарбників. Про це йдеться у повідомленні 7-го корпусу ДШВ. Як Путін хоче використати можливе захоплення Покровська? Яку перевагу отримають росіяни, якщо захоплять Покровськ? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.
Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел
Військовий оглядач Денис Попович заявив, що у разі захоплення Покровська російський диктатор Володимир Путін може почати інформаційно тиснути на Захід, стверджуючи, що мовляв, допомога для України не зупинить російський поступ.
Експерт зазначив, що не можна говорити, що ситуація в Покровську стабілізована, тому що ворог все ще намагається наступати.
Денис Попович вважає, що загроза може посилитись, якщо ворогові вдасться просунутися на Гришине. Окупанти намагаються це робити, у тому числі переодягаються у цивільний одяг для просування та подальшого накопичення.
Денис Попович вважає, що місто важливе для України у військовому та політичному плані.
При цьому, на його думку, з військової точки зору Покровськ зараз стримує російське розгортання наступу на Слов'янсько-Краматорську агломерацію і на Дніпропетровську область.
Співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло заявив в ефірі каналу "Київ24", якщо Україна не утримає Покровськ, росіяни отримають перевагу та зможуть підтягнути додаткові розрахунки операторів БПЛА у цей сектор.
За його словами, ситуація на сході України, зокрема у Мирнограді та Покровську, залишається складною, але Сили оборони України все ще утримують важливі позиції.
Він наголосив, що саме тому до міста були направлені елітні підрозділи, у тому числі ГУР, СЗГ. На його думку, якщо росіяни захоплять Покровськ, це суттєво змінить ситуацію на фронті.
