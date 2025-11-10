logo

Фронт трещит сразу в двух областях: в DeepState раскрыли новые подробности
Фронт трещит сразу в двух областях: в DeepState раскрыли новые подробности

DeepState фиксирует, что россияне вновь захватили новые территории в Донецкой и Запорожской областях

10 ноября 2025, 15:47
Автор:
Кравцев Сергей

Российские оккупационные войска продвинулись еще глубже на территорию Украины в Донецкой и Запорожской областях. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового аналитического проекта DeepState.

Сообщается, что враг продвинулся вблизи населенных пунктов Среднее, Майское, Котлино (все три – Донецкая область) и Красногорское на Запорожье.

Успели отрапортовать об успехах в ходе продвижения в Украине и в Минобороны РФ. Оккупанты отрапортовали, что в ходе наступления штурмовые подразделения 127-й мотострелковой дивизии группировки войск "Восток" взяли под контроль более 25 квадратных километров и захватили населённые пункты Сладкое и Новое в Запорожской области.

Оккупанты заявляют, что за четыре дня подразделения группировки войск "Восток" захватили пять населённых пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях.

Читайте также на портале "Комментарии" — Покровск не находится в окружении, а Мирноград – под угрозой оперативного окружения со взятием под полный огневой или физический контроль всех путей логистики. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете украинского аналитического мониторингового проекта DeepState.

Аналитики отмечают, продолжается инфильтрация российских захватчиков в Покровск, где осуществляется как их фиксация практически во всех точках города, так и их уничтожение.

Также издание "Комментарии" сообщало – есть ли смысл и дальше удерживать Покровск: на какие города РФ может пойти дальше. Эксперты в эксклюзивном интервью детально проанализировали ситуацию.




Источник: https://t.me/DeepStateUA/22729
