Фронт трещит сразу в двух областях: в DeepState раскрыли новые подробности

Российские оккупационные войска продвинулись еще глубже на территорию Украины в Донецкой и Запорожской областях. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового аналитического проекта DeepState.

Наступление России. Фото: из открытых источников

Сообщается, что враг продвинулся вблизи населенных пунктов Среднее, Майское, Котлино (все три – Донецкая область) и Красногорское на Запорожье.

Успели отрапортовать об успехах в ходе продвижения в Украине и в Минобороны РФ. Оккупанты отрапортовали, что в ходе наступления штурмовые подразделения 127-й мотострелковой дивизии группировки войск "Восток" взяли под контроль более 25 квадратных километров и захватили населённые пункты Сладкое и Новое в Запорожской области.

Оккупанты заявляют, что за четыре дня подразделения группировки войск "Восток" захватили пять населённых пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях.

