Фронт тріщить одразу у двох областях: у DeepState розкрили нові подробиці

Російські окупаційні війська просунулися ще глибше на територію України у Донецькій та Запорізькій областях. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні моніторингового аналітичного проекту DeepState.

Наступ Росії. Фото: з відкритих джерел

Повідомляється, що ворог просунувся поблизу населених пунктів Середнє, Майське, Котлине (всі три – Донеччина) та Красногірське на Запоріжжі.

Встигли відрапортувати про успіхи в ході просування в Україні та в Міноборони РФ. Окупанти відрапортували, що під час наступу штурмові підрозділи 127-ї мотострілецької дивізії угруповання військ "Схід" взяли під контроль понад 25 квадратних кілометрів та захопили населені пункти Солодке та Нове у Запорізькій області.

Окупанти заявляють, що за чотири дні підрозділи угруповання військ "Схід" захопили п'ять населених пунктів у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

