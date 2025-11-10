logo_ukra

Фронт тріщить одразу у двох областях: у DeepState розкрили нові подробиці
Фронт тріщить одразу у двох областях: у DeepState розкрили нові подробиці

DeepState фіксує, що росіяни знову захопили нові території у Донецькій та Запорізькій областях

10 листопада 2025, 15:47
Російські окупаційні війська просунулися ще глибше на територію України у Донецькій та Запорізькій областях. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні моніторингового аналітичного проекту DeepState.

Фронт тріщить одразу у двох областях: у DeepState розкрили нові подробиці

Наступ Росії. Фото: з відкритих джерел

Повідомляється, що ворог просунувся поблизу населених пунктів Середнє, Майське, Котлине (всі три – Донеччина) та Красногірське на Запоріжжі.

Встигли відрапортувати про успіхи в ході просування в Україні та в Міноборони РФ. Окупанти відрапортували, що під час наступу штурмові підрозділи 127-ї мотострілецької дивізії угруповання військ "Схід" взяли під контроль понад 25 квадратних кілометрів та захопили населені пункти Солодке та Нове у Запорізькій області.

Окупанти заявляють, що за чотири дні підрозділи угруповання військ "Схід" захопили п'ять населених пунктів у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Покровськ не перебуває в оточенні, а Мирноград – під загрозою оперативного оточення із взяттям під повний вогневий чи фізичний контроль усіх шляхів логістики. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті українського аналітичного моніторингового проекту DeepState.

Аналітики відзначають, що продовжується інфільтрація російських загарбників у Покровськ, де здійснюється як їх фіксація практично у всіх точках міста, так і їх знищення.

Також видання "Коментарі" повідомляло – чи є сенс і надалі утримувати Покровськ: на які міста РФ може піти далі. Експерти в ексклюзивному інтерв'ю детально проаналізували ситуацію.




Джерело: https://t.me/DeepStateUA/22729
