Вновь тревожные новости сразу с двух областей: детали от DeepState

Российские оккупанты захватили два населенных пункта и имеют продвижение вблизи пяти. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении украинского мониторингового проекта DeepState.

Российские войска. Фото: из открытых источников

В частности, враг оккупировал Катериновку (Донецкая область) и Новониколаевку (Запорожская область).

Также в сообщении аналитиков отмечается, что захватчики продвинулись вблизи Александро-Калинового (Донецкая область), Луча (Донецкая область), Солодкого, Нового и Яблочного (Запорожская область).

