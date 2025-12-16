Зеленський відреагував на пропозицію різдвяного перемир’я: яка позиція України

Президент України Володимир Зеленський заявив про повну підтримку ініціативи різдвяного перемир’я, яку публічно озвучив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. За його словами, цю пропозицію також поділяють Сполучені Штати, однак ключовим фактором залишається позиція Російської Федерації.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський після завершення переговорів у Берліні з міжнародними партнерами 15 грудня прокоментував пропозицію щодо різдвяного перемир’я. Президент наголосив, що Україна готова до тимчасового припинення вогню на Різдво, але реалізація цієї ідеї залежить виключно від політичної волі Москви.

"Фрідріх дійсно запропонував таку ідею. Вона сьогодні була оголошена як офіційно, так і під час наших розмов. Сполучені Штати Америки підтримують цю ініціативу. Я, як президент, безумовно, підтримую таку ідею", — відповів Зеленський на пропозицію перемир'я на Різдво.

Ініціатива різдвяного перемир’я була публічно озвучена канцлером Німеччини 15 грудня. Фрідріх Мерц закликав Росію припинити бойові дії та обстріли цивільної інфраструктури в ніч на 25 грудня. За його словами, саме мирні мешканці найчастіше стають жертвами російських атак, і тимчасове припинення вогню могло б стати гуманітарним жестом та потенційним першим кроком до ширшого мирного процесу.

"Можливо, російський уряд має залишки людяності і залишить людей у спокої на кілька днів. Це може стати початком миру", — заявив канцлер Німеччини.

