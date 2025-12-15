Чи буде припинення вогню до кінця року: що насправді відбувається на переговорах у Берліні

Переговори між українською та американською делегаціями у Берліні, присвячені пошуку шляхів завершення війни Росії проти України, спрямовані не на компроміс, а капітуляцію України. Про це заявив політолог, директор Центру суспільно-інформаційних технологій "Форум" Валерій Димов.

Зеленський та делегація США у Берліні. Фото: Reuters

Валерій Димов в ефірі "Еспресо" заявив, що мирний план, який просуває президент США Дональд Трамп, більше нагадує спробу змусити Україну погодитися на максималістські вимоги Кремля ще до реального припинення бойових дій. Однак, на його думку, переговори, зокрема у Берліні, не принесуть результату.

"Це те ж саме, що Київ за три дні, припинити війну через 2-3 тижні Трамп намагається отримати капітуляцію України також за три дні. Це як перше китайське попередження, делайни Трампа, вже на них ніхто не звертає уваги. І тому жодних шансів немає", — вважає політолог.

Димов наголошує, що в історії міжнародних відносин майже немає прикладів, коли капітуляція передувала завершенню війни.

"Путін вимагає фактично, щоб Україна підписала всі пункти, які він залишає максималістськими, а ми маємо виторгуватись про інтерпретацію цих пунктів для того, щоб якось спробувати продати, вірніше Трамп хоче продати їх нам", — додає Димов.

Політолог також звертає увагу на внутрішньополітичний чинник у США. На його думку, Трамп намагається подати можливу угоду не лише Україні, але як власну перемогу виборцям, попри те що більшість американців підтримують ідею подальшої допомоги Україні та її перемоги у війні проти агресора.

Димов підсумовує, що у такій ситуації перспективи припинення вогню до кінця року виглядають примарними.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, чи може Україна відмовитися від територій для закінчення війни під час переговорів у Берліні.

Також "Коментарі" писали, що Україна пішла на серйозні поступки на переговорах у Берліні.