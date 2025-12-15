Україна пішла на серйозні поступки: що відомо про переговори у Берліні

У Берліні відбувся перший раунд переговорів між Україною та США, який може стати поворотним моментом у спробах завершити війну з Росією. Як повідомляє Reuters, під час п’ятигодинної зустрічі 14 грудня президент Володимир Зеленський допустив можливість відмови України від прагнення вступити до НАТО, однак лише за умови отримання чітких і надійних гарантій безпеки від США та їхніх союзників.

Зеленський та делегація США у Берліні. Фото: Reuters

Переговори проходили за участі української делегації на чолі з Зеленським та американської сторони, яку представляв спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф. Зустріч тривала понад п’ять годин і завершилася домовленістю продовжити діалог наступного ранку. За словами Віткоффа, сторонам вдалося досягти "значного прогресу", хоча деталі обговорень поки не розкриваються.

Напередодні переговорів Зеленський заявив, що Київ готовий розглянути нейтральний статус поза НАТО в обмін на гарантії безпеки, співставні зі статтею 5 Північноатлантичного альянсу. Як пише Reuters, така позиція означає серйозний зсув у підході України, адже курс на членство в НАТО закріплений у Конституції та довгий час вважався ключовим елементом безпеки країни.

Водночас Київ продовжує наполягати на неприйнятності територіальних поступок Росії. Російський диктатор Володимир Путін раніше вимагав не лише відмови України від НАТО, а й виведення українських військ з частини Донбасу та формального нейтрального статусу країни.

Радник президента Дмитро Литвин повідомив, що українська сторона наразі опрацьовує проєкти документів, а сам Зеленський планує публічно прокоментувати результати переговорів після їх завершення. За даними Reuters, на столі сторін 20-пунктний мирний план, який охоплює питання безпеки, економіки та припинення вогню.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав сам факт активної участі США "обережно позитивним сигналом", водночас нагадав про гіркий досвід Будапештського меморандуму 1994 року. За його словами, будь-які гарантії безпеки без прямої та суттєвої ролі Вашингтона матимуть обмежену цінність.

"Ще належить з’ясувати, наскільки ця заява Зеленського насправді буде правдивою, і які передумови мають бути виконані. Це стосується територіальних питань, зобов’язань Росії та інших", – сказав Пісторіус.

