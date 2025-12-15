logo_ukra

НОВИНИ

Чи буде мир до Різдва: Віткофф прокоментував переговори у Берліні

Стів Уіткофф побачив "значний прогрес" на переговорах з українською делегацією у Берліні

15 грудня 2025, 07:03
Кравцев Сергей

Зустріч у Берліні між делегаціями України та США тривала понад 5 годин. Завтра переговори продовжаться. Про це у соцмережі Х повідомив спецпредставник президента США Стів Віткофф.

Чи буде мир до Різдва: Віткофф прокоментував переговори у Берліні

Стів Віткофф. Фото: з відкритих джерел

Головний переговорник Трампа повідомив, що зустріч у Берліні між президентом України Володимиром Зеленським, спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером та делегаціями зі Сполучених Штатів та України тривала понад п'ять годин.

"Представники провели поглиблені обговорення 20-пунктного мирного плану, економічного порядку денного тощо. Було досягнуто значного прогресу, і вони зустрінуться знову завтра вранці", — написав чиновник.

Про те, що другий раунд переговорів у Берліні продовжиться у понеділок, 15 грудня, раніше повідомляло видання Handelsblatt та радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин.

Також видання писало, що попередньо США визнали перспективи успіху в берлінських переговорах.

Читайте також на порталі "Коментарі" — за інформацією ряду інформаційних агентств, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц особисто привітав українського президента, американських переговорників та міністра оборони України Рустема Умерова на початку зустрічі в Берліні. Однак невдовзі після старту переговорів глава німецького уряду залишив зал.

Як повідомляє агентство DPA, Фрідріх Мерц залишив переговори, які проходили в невеликій залі кабінету міністрів Канцелярії, передавши роль модератора своєму раднику із зовнішньої та безпекової політики Гюнтеру Зауттеру. Саме він залишився на зустрічі як представник німецької сторони.




