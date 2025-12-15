Будет ли мир до Рождества: Уиткофф прокомментировал переговоры в Берлине

Встреча в Берлине между делегациями Украины и США длилась более 5 часов. Завтра переговоры продолжатся. Об этом в соцсети Х сообщил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

Стив Уиткофф. Фото: из открытых источников

Главный переговорщик Трампа сообщил, что встреча в Берлине между президентом Украины Владимиром Зеленским, специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером и делегациями из Соединенных Штатов и Украины продолжалась более пяти часов.

"Представители провели углубленные обсуждения 20-пунктного мирного плана, экономической повестки дня и тому подобное. Был достигнут значительный прогресс, и они встретятся снова завтра утром", — написал чиновник.

О том, что второй раунд переговоров в Берлине продолжится в понедельник, 15 декабря, ранее сообщало издание Handelsblatt и советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.

Также издание писало, что предварительно, США признали перспективы успеха в берлинских переговорах.

Читайте также на портале "Комментарии" — по информации ряда информационных агентств, канцлер Германии Фридрих Мерц лично приветствовал украинского президента, американских переговорщиков и министра обороны Украины Рустема Умерова в начале встречи в Берлине. Однако вскоре после старта переговоров глава германского правительства покинул зал.

Как сообщает агентство DPA, Фридрих Мерц покинул переговоры, которые проходили в небольшом зале кабинета министров Канцелярии, передав роль модератора своему советнику по внешней и политике безопасности Гюнтеру Зауттеру. Именно он остался на встрече как представитель германской стороны.



