Будет ли мир до Рождества: Уиткофф прокомментировал переговоры в Берлине

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Встреча в Берлине между делегациями Украины и США длилась более 5 часов. Завтра переговоры продолжатся. Об этом в соцсети Х сообщил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
Стив Уиткофф. Фото: из открытых источников
Главный переговорщик Трампа сообщил, что встреча в Берлине между президентом Украины Владимиром Зеленским, специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером и делегациями из Соединенных Штатов и Украины продолжалась более пяти часов.
О том, что второй раунд переговоров в Берлине продолжится в понедельник, 15 декабря, ранее сообщало издание Handelsblatt и советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.
Также издание писало, что предварительно, США признали перспективы успеха в берлинских переговорах.
Читайте также на портале "Комментарии" — по информации ряда информационных агентств, канцлер Германии Фридрих Мерц лично приветствовал украинского президента, американских переговорщиков и министра обороны Украины Рустема Умерова в начале встречи в Берлине. Однако вскоре после старта переговоров глава германского правительства покинул зал.
Как сообщает агентство DPA, Фридрих Мерц покинул переговоры, которые проходили в небольшом зале кабинета министров Канцелярии, передав роль модератора своему советнику по внешней и политике безопасности Гюнтеру Зауттеру. Именно он остался на встрече как представитель германской стороны.