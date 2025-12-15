Украина пошла на серьезные уступки: что известно о переговорах в Берлине

В Берлине прошел первый раунд переговоров между Украиной и США, который может стать поворотным моментом в попытках завершить войну с Россией. Как сообщает Reuters, во время пятичасовой встречи 14 декабря президент Владимир Зеленский допустил возможность отказа Украины от стремления вступить в НАТО, однако только при получении четких и надежных гарантий безопасности от США и их союзников.

Зеленская и делегация США в Берлине. Фото: Reuters

Переговоры проходили при участии украинской делегации во главе с Зеленским и американской стороны, которую представлял спецпосланник Дональда Трампа Стив Виткофф. Встреча продолжалась более пяти часов и завершилась договоренностью продолжить диалог на следующее утро. По словам Виткоффа, сторонам удалось добиться "значительного прогресса", хотя детали обсуждений пока не раскрываются.

В преддверии переговоров Зеленский заявил, что Киев готов рассмотреть нейтральный статус вне НАТО в обмен на гарантии безопасности, сопоставимые со статьей 5 Североатлантического альянса. Как пишет Reuters, такая позиция означает серьезное смещение в подходе Украины, ведь курс на членство в НАТО закреплен в Конституции и долгое время считался ключевым элементом безопасности страны.

В то же время, Киев продолжает настаивать на неприемлемости территориальных уступок России. Российский диктатор Владимир Путин ранее требовал не только отказа Украины от НАТО, но и вывода украинских войск из части Донбасса и формального нейтрального статуса страны.

Советник президента Дмитрий Литвин сообщил, что украинская сторона прорабатывает проекты документов, а сам Зеленский планирует публично прокомментировать результаты переговоров после их завершения. По данным Reuters, на столе сторон 20-пунктный мирный план, охватывающий вопросы безопасности, экономики и прекращения огня.

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал сам факт активного участия США "осторожно положительным сигналом", напомнив о горьком опыте Будапештского меморандума 1994 года. По его словам, любые гарантии безопасности без прямой и существенной роли Вашингтона будут иметь ограниченную ценность.

"Еще предстоит выяснить, насколько это заявление Зеленского действительно будет правдивым, и какие предпосылки должны быть выполнены. Это касается территориальных вопросов, обязательств России и других", — сказал Писториус.

