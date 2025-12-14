logo_ukra

Зеленський назвав поступку України для закінчення війни
Зеленський назвав поступку України для закінчення війни

Україна готова відмовитися від вступу до НАТО в обмін на американсько-європейські гарантії безпеки, подібні до статті 5 статуту Альянсу.

14 грудня 2025, 16:40
Автор:
Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий відмовитися від вступу до НАТО в обмін на гарантії безпеки від США та європейських партнерів. За його словами, така поступка є частиною переговорів щодо мирного плану США.

Зеленський назвав поступку України для закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Зеленський під час спілкуванні з журналістами дорогою до Берліна зауважив, що деякі країни НАТО не підтримують членство України в альянсі. За словами президента, Україна погодиться на такі умови заради закінчення війни, якщо США та інші країни погодиться надати гарантії безпеки.

"Деякі партнери, і Сполучені Штати Америки, і в Європі, не підтримали. І тому сьогодні двосторонні гарантії безпеки між Україною та США, а саме гарантії, подібні до статті 5, а також гарантії від європейських колег, Канади, Японії – це наша можливість, щоб не розпочався ще один прихід російської агресії", – заявив Зеленський.

За словами президента, це своєрідна поступка на яку згодна Україна.

"І це вже компроміс з нашого боку", – додав Зеленський.

14 грудня у в Берліні мають відбутися переговори Зеленського та спецпредставника президента США Стіва Віткоффа щодо змін у мирному плані закінчення війни в Україні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський назвав справедливий сценарій завершення війни. За його словами, припинення вогню на лінії фронту буде компромісом для обох сторін.

Також "Коментарі" писали, що в Кремлі заявили, що Росія не прийме зміни до мирного плану США від України та Європи. Також у Путіна вказали на неприйнятний для Москви сценарій мирних домовленостей.



