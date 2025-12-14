Зеленський назвав поступку України для закінчення війни

Рубрики
Slava Kot
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий відмовитися від вступу до НАТО в обмін на гарантії безпеки від США та європейських партнерів. За його словами, така поступка є частиною переговорів щодо мирного плану США.
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Зеленський під час спілкуванні з журналістами дорогою до Берліна зауважив, що деякі країни НАТО не підтримують членство України в альянсі. За словами президента, Україна погодиться на такі умови заради закінчення війни, якщо США та інші країни погодиться надати гарантії безпеки.
За словами президента, це своєрідна поступка на яку згодна Україна.
14 грудня у в Берліні мають відбутися переговори Зеленського та спецпредставника президента США Стіва Віткоффа щодо змін у мирному плані закінчення війни в Україні.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський назвав справедливий сценарій завершення війни. За його словами, припинення вогню на лінії фронту буде компромісом для обох сторін.
Також "Коментарі" писали, що в Кремлі заявили, що Росія не прийме зміни до мирного плану США від України та Європи. Також у Путіна вказали на неприйнятний для Москви сценарій мирних домовленостей.