Зеленский назвал уступку Украины для окончания войны

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов отказаться от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности США и европейских партнеров. По его словам, такая уступка является частью переговоров по мирному плану США.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Зеленский во время общения с журналистами по дороге в Берлин отметил, что некоторые страны НАТО не поддерживают членство Украины в альянсе. По словам президента, Украина согласится на такие условия ради окончания войны, если США и другие страны согласятся предоставить гарантии безопасности.
По словам президента, это своеобразная уступка, на которую согласна Украина.
14 декабря в Берлине должны состояться переговоры Зеленского и спецпредставителя президента США Стива Виткоффа об изменениях в мирном плане окончания войны в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал справедливый сценарий завершения войны. По его словам, прекращение огня на линии фронта станет компромиссом для обеих сторон.
Также "Комментарии" писали, что в Кремле заявили, что Россия не примет изменения в мирный план США от Украины и Европы. Также у Путина указали на неприемлемый для Москвы сценарий мирных договоренностей.