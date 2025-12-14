Зеленский назвал уступку Украины для окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов отказаться от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности США и европейских партнеров. По его словам, такая уступка является частью переговоров по мирному плану США.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Зеленский во время общения с журналистами по дороге в Берлин отметил, что некоторые страны НАТО не поддерживают членство Украины в альянсе. По словам президента, Украина согласится на такие условия ради окончания войны, если США и другие страны согласятся предоставить гарантии безопасности.

"Некоторые партнеры, и Соединенные Штаты Америки, и в Европе не поддержали. И поэтому сегодня двусторонние гарантии безопасности между Украиной и США, а именно гарантии, подобные статье 5, а также гарантии от европейских коллег, Канады, Японии – это наша возможность, чтобы не начался еще один приход российской агрессии", – заявил Зеленский.

По словам президента, это своеобразная уступка, на которую согласна Украина.

"И это уже компромисс с нашей стороны", – добавил Зеленский.

14 декабря в Берлине должны состояться переговоры Зеленского и спецпредставителя президента США Стива Виткоффа об изменениях в мирном плане окончания войны в Украине.

