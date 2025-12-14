logo

Зеленский назвал уступку Украины для окончания войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский назвал уступку Украины для окончания войны

Украина готова отказаться от вступления в НАТО в обмен на американо-европейские гарантии безопасности, подобные статье 5 устава Альянса.

14 декабря 2025, 16:40
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов отказаться от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности США и европейских партнеров. По его словам, такая уступка является частью переговоров по мирному плану США.

Зеленский назвал уступку Украины для окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Зеленский во время общения с журналистами по дороге в Берлин отметил, что некоторые страны НАТО не поддерживают членство Украины в альянсе. По словам президента, Украина согласится на такие условия ради окончания войны, если США и другие страны согласятся предоставить гарантии безопасности.

"Некоторые партнеры, и Соединенные Штаты Америки, и в Европе не поддержали. И поэтому сегодня двусторонние гарантии безопасности между Украиной и США, а именно гарантии, подобные статье 5, а также гарантии от европейских коллег, Канады, Японии – это наша возможность, чтобы не начался еще один приход российской агрессии", – заявил Зеленский.

По словам президента, это своеобразная уступка, на которую согласна Украина.

"И это уже компромисс с нашей стороны", – добавил Зеленский.

14 декабря в Берлине должны состояться переговоры Зеленского и спецпредставителя президента США Стива Виткоффа об изменениях в мирном плане окончания войны в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал справедливый сценарий завершения войны. По его словам, прекращение огня на линии фронта станет компромиссом для обеих сторон.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле заявили, что Россия не примет изменения в мирный план США от Украины и Европы. Также у Путина указали на неприемлемый для Москвы сценарий мирных договоренностей.



