Зеленський назвав справедливий сценарій завершення війни: на які компроміси готова Україна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на нинішньому етапі війни справедливим варіантом її завершення могло б стати припинення вогню по лінії зіткнення. Водночас, за його словами, Росія відкидає такий підхід, а Сполучені Штати запропонували власний компромісний варіант, який Київ вважає неприйнятним без взаємних кроків з боку Москви.
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами напередодні переговорів у Берліні зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом та європейськими партнерами заявив, що Україна виходить з реалістичного бачення ситуації на полі бою та міжнародної обстановки. На його думку, припинення бойових дій по чинній лінії зіткнення могло б стати першим кроком до деескалації та подальших переговорів.
Президент наголосив, що США пропонує певний компроміс, однак Україна не може його прийняти, якщо аналогічні кроки щодо відведення військ не буде застосовано до РФ. За його словами, будь-які компроміси можливі лише за умови рівноправності сторін і реальних гарантій безпеки, а не односторонніх поступок.
