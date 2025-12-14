Зеленський назвав справедливий сценарій завершення війни: на які компроміси готова Україна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на нинішньому етапі війни справедливим варіантом її завершення могло б стати припинення вогню по лінії зіткнення. Водночас, за його словами, Росія відкидає такий підхід, а Сполучені Штати запропонували власний компромісний варіант, який Київ вважає неприйнятним без взаємних кроків з боку Москви.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами напередодні переговорів у Берліні зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом та європейськими партнерами заявив, що Україна виходить з реалістичного бачення ситуації на полі бою та міжнародної обстановки. На його думку, припинення бойових дій по чинній лінії зіткнення могло б стати першим кроком до деескалації та подальших переговорів.

"На сьогодні справедливим варіантом може бути припинення вогню по лінії зіткнення — росія ставиться до цього негативно і відповідає, що Україна має залишити Донбас", — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що США пропонує певний компроміс, однак Україна не може його прийняти, якщо аналогічні кроки щодо відведення військ не буде застосовано до РФ. За його словами, будь-які компроміси можливі лише за умови рівноправності сторін і реальних гарантій безпеки, а не односторонніх поступок.

"США запропонували компроміс: українські війська залишать ці території, а російські — не будуть на них заходити і назвали це "вільною українською зоною". Однак питання, яке поки без відповіді, хто буде керувати цією буферною зоною… І якщо українські війська відходять на 5-10 км, то чому росіяни не відходять на таку ж відстань. Україна не приймає цю ідею без взаємного відведення військ. В цьому питанні наразі немає відповіді", — пояснив Зеленський.

