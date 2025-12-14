Зеленский назвал справедливый сценарий завершения войны: на какие компромиссы готова Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на нынешнем этапе войны справедливым вариантом ее завершения могло бы стать прекращение огня по линии столкновения. В то же время, по его словам, Россия исключает такой подход, а Соединенные Штаты предложили собственный компромиссный вариант, который Киев считает неприемлемым без взаимных шагов со стороны Москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время общения с журналистами в преддверии переговоров в Берлине со специальным представителем президента США Стивом Виткоффом и европейскими партнерами заявил, что Украина исходит из реалистичного видения ситуации на поле боя и международной обстановки. По его мнению, прекращение боевых действий по действующей линии столкновения могло бы стать первым шагом к деэскалации и последующим переговорам.

"На сегодняшний день справедливым вариантом может быть прекращение огня по линии столкновения — россия относится к этому негативно и отвечает, что Украина должна покинуть Донбасс", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что США предлагает определенный компромисс, однако Украина не может его принять, если аналогичные шаги по отводу войск не будут применены к РФ. По его словам, любые компромиссы возможны только при равноправии сторон и реальных гарантий безопасности, а не односторонних уступок.

"США предложили компромисс: украинские войска покинут эти территории, а российские — не будут на них заходить и назвали это "свободной украинской зоной". Однако вопрос, который пока без ответа, кто будет управлять этой буферной зоной… И если украинские войска отходят на 5-10 км, то почему россияне не отходят на такое же расстояние? Украина не принимает эту идею без взаимного отвода войск. В этом вопросе нет ответа", — пояснил Зеленский.

