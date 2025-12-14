Зеленський пояснив, що буде з Україною у разі провалу мирного плану США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ повинен зберігати реалістичний підхід до мирного процесу, однак бути готовим діяти й у разі його провалу. Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами напередодні важливих зустрічей у Берліні зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та європейськими партнерами щодо мирного плану США.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

За словами Зеленського, Україна не може дозволити собі зациклюватися на негативному сценарії, але має бути психологічно й політично готовою до будь-якого розвитку подій. Якщо запропонований США мирний план не спрацює, країна змушена буде шукати альтернативні шляхи завершення війни.

"Я розумію, що ми повинні до всього ставитись реалістично. Якщо не виходить той чи інший процес щодо мирного врегулювання цієї війни, закінчення тиску на росію, це як біг на велику дистанцію, як марафон. Треба брати себе в руки, знаходити інший шлях і знову робити все, щоб ця війна закінчилась", — пояснив президент.

Зеленський зауважив, що ключовим залишається питання міжнародного тиску на Росію. За його словами мирні ініціативи мають сенс лише тоді, коли вони супроводжуються реальними механізмами примусу агресора до компромісів.

Окремо президент повідомив, що найближчим часом отримає детальну інформацію про консультації між українськими та американськими військовими, які відбувалися у Штутгарті.

