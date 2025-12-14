Зеленський розповів про сигнали з США щодо українських пропозицій по мирному плану

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ поки не отримав офіційної реакції від Сполучених Штатів на останні пропозиції щодо мирного плану, які українська сторона передала Вашингтону. Про це глава держави повідомив 14 грудня перед початком серії міжнародних зустрічей у Берліні.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

За словами Зеленського, цього дня в німецькій столиці проходить так званий "українсько-американський день", у межах якого заплановані переговори з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, представниками США, а також зустрічі з низкою європейських лідерів. Очікується, що обговорення торкнуться як ситуації на фронті, так і дипломатичних зусиль із припинення війни.

"Я ще не отримував офіційної реакції США. Деякі сигнали надходили через переговорну команду, але всі ключові меседжі я очікую почути безпосередньо під час діалогу, який розпочинається вже сьогодні", — зазначив президент України.

Як раніше повідомляло видання The Wall Street Journal, спеціальний посланець президента США Стів Віткофф планує зустрітися в Берліні з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Переговори відбуваються на тлі консультацій між Вашингтоном і провідними столицями Європи щодо подальшої стратегії мирного врегулювання.

За даними західних медіа, запрошення американської сторони на берлінські зустрічі надійшло після складної телефонної розмови між Фрідріхом Мерцом, президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і президентом США Дональдом Трампом. Тоді сторони намагалися узгодити підходи до мирних ініціатив щодо України.

