Зеленский рассказал о сигналах из США по поводу украинских предложений по мирному плану

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев пока не получил официальную реакцию от Соединенных Штатов на последние предложения по мирному плану, которые украинская сторона передала Вашингтону. Об этом глава государства сообщил 14 декабря перед началом серии международных встреч в Берлине.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

По словам Зеленского, в этот день в немецкой столице проходит так называемый "украинско-американский день", в рамках которого запланированы переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, представителями США, а также встречи с рядом европейских лидеров. Ожидается, что обсуждения затронут как ситуацию на фронте, так и дипломатические усилия по прекращению войны.

"Я еще не получал официальной реакции США. Некоторые сигналы поступали через переговорную команду, но все ключевые месседжи я ожидаю услышать непосредственно во время начинающегося диалога", — отметил президент Украины.

Как ранее сообщало издание The Wall Street Journal, специальный посланник президента США Стив Уиткофф планирует встретиться в Берлине с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Переговоры проходят на фоне консультаций между Вашингтоном и ведущими столицами Европы по дальнейшей стратегии мирного урегулирования.

По данным западных медиа, приглашение американской стороны на берлинские встречи последовало после сложного телефонного разговора между Фридрихом Мерцом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом США Дональдом Трампом. Тогда стороны пытались согласовать подходы к мирным инициативам по Украине.

