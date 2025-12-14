"Троянський кінь" для України: що не так з мирним планом Трампа

Європейські союзники України дедалі гучніше висловлюють занепокоєння щодо пропозицій США з врегулювання війни з Росією. Мирний план Трампа викликає підозри, що під виглядом компромісу він може зіграти на руку Кремлю та створити передумови для нової ескалації. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, обізнані з перебігом закритих переговорів.

Мирний план Трампа може стати "троянським конем" для України

Ключовим питанням мирного плану Трампа стала ідея створення демілітаризованої зони на сході України. За словами європейських посадовців, такий підхід може перетворитися на "троянського коня" для Росії. Існує побоювання, що Кремль отримає можливість приховано розміщувати сили у спірних районах, використовуючи гібридні методи, зокрема від операції "під чужим прапором" та провокації, які згодом можуть бути використані як привід для нового вторгнення.

Як повідомляють джерела Bloomberg, США обговорювали варіант перетворення Донбасу на "вільну економічну зону" під спеціальною адміністрацією. Водночас Москва просуває концепцію демілітаризованої зони. Президент України Володимир Зеленський минулого тижня не виключив проведення референдуму щодо можливих територіальних рішень, підкресливши, що будь-який формат має враховувати позицію суспільства.

У Європі ж побоюються, що навіть часткове виведення українських військ із підконтрольних Києву територій створить вакуум безпеки. Росія, за словами співрозмовників Bloomberg, може скористатися цим для підриву будь-яких гарантій і поступового перегляду умов угоди.

Окреме занепокоєння викликає ризик втручання Москви у можливі референдуми або вибори після припинення бойових дій. Європейські дипломати наголошують, що без чітких і жорстких механізмів безпеки мирна угода може стати лише паузою перед новим етапом війни.

Колишній радник уряду Великої Британії з національної безпеки Пітер Рікеттс заявив, що побоювання Європи є цілком обґрунтованими. За його словами, щойно увага США переключиться на інші глобальні кризи, Володимир Путін може спровокувати інциденти, прикриваючись "захистом російськомовного населення".

"Це зробить решту України вразливою до наступного російського наступу. Йдеться не про технічні деталі, а про фундаментальне питання європейської безпеки", — наголосив Рікеттс.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також застеріг, що загроза з боку Росії виходить далеко за межі України. Виступаючи в Берліні, він заявив, що у разі безкарності агресії Москва може спрямувати свої воєнні амбіції проти інших європейських держав.

"Ми — наступна ціль Росії. Ми повинні бути готові до масштабів війни, які переживали наші діди та прадіди", — сказав Рютте.

За даними Bloomberg, статус потенційної демілітаризованої зони та питання, хто саме її патрулюватиме, залишаються незрозумілими. Серед пропозицій, які пропонують американські переговорники, головна ідея у фактичному визнані Донецька й Луганська, а також Криму, під російським контролем. Частково окуповані РФ Запорізька та Херсонська області можуть бути "заморожені" вздовж нинішньої лінії фронту.

