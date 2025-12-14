"Троянский конь" для Украины: что не так с мирным планом Трампа

Европейские союзники Украины все громче выражают обеспокоенность предложениями США по урегулированию войны с Россией. Мирный план Трампа вызывает подозрения, что под предлогом компромисса он может сыграть на руку Кремлю и создать предпосылки для новой эскалации. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о ходе закрытых переговоров.

Мирный план Трампа может стать "троянским конем" для Украины

Ключевым вопросом мирного плана Трампа стала идея создания демилитаризированной зоны на востоке Украины. По словам европейских чиновников, такой подход может превратиться в "троянского коня" для России. Существует опасение, что Кремль получит возможность скрыто размещать силы в спорных районах, используя гибридные методы, в частности от операции под чужим флагом и провокации, которые впоследствии могут быть использованы как повод для нового вторжения.

Как сообщают источники Bloomberg, США обсуждали вариант превращения Донбасса в "свободную экономическую зону" под специальной администрацией. В то же время, Москва продвигает концепцию демилитаризованной зоны. Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе не исключил проведение референдума о возможных территориальных решениях, подчеркнув, что любой формат должен учитывать позицию общества.

В Европе же опасаются, что даже частичное выведение украинских войск из подконтрольных Киеву территорий создаст вакуум безопасности. Россия, по словам собеседников Bloomberg, может использовать это для подрыва любых гарантий и постепенного пересмотра условий соглашения.

Отдельная обеспокоенность вызывает риск вмешательства Москвы в возможные референдумы или выборы после прекращения боевых действий. Европейские дипломаты отмечают, что без четких и жестких механизмов безопасности мирное соглашение может стать лишь паузой перед новым этапом войны.

Бывший советник правительства Великобритании по национальной безопасности Питер Рикеттс заявил, что опасения Европы вполне обоснованы. По его словам, как только внимание США переключится на другие глобальные кризисы, Владимир Путин может спровоцировать инциденты, прикрываясь "защитой русскоязычного населения".

"Это сделает остальную часть Украины уязвимой к следующему российскому наступлению. Речь идет не о технических деталях, а о фундаментальном вопросе европейской безопасности", — подчеркнул Рикеттс.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также предостерег, что угроза России идет далеко за пределы Украины. Выступая в Берлине, он заявил, что в случае безнаказанности агрессии Москва может направить свои военные амбиции против других европейских государств.

"Мы — следующая цель России. Мы должны быть готовы к масштабам войны, которые переживали наши деды и прадеды", — сказал Рютте.

По данным Bloomberg, статус потенциальной демилитаризованной зоны и вопрос, кто именно ее будет патрулировать, остаются неясными. Среди предложений, предлагаемых американскими переговорщиками, главная идея в фактическом признании Донецка и Луганска, а также Крыма, под российским контролем. Частично оккупированные РФ Запорожская и Херсонская области могут быть заморожены вдоль нынешней линии фронта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о канцлере Германии, который сделал тревожное предупреждение и сравнил Путина с Гитлером.

Также "Комментарии" писали, что Саакашвили призвал Украину не верить США.