Саакашвілі закликав Україну не вірити США: яка причина

Колишній президент Грузії та ексголова Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі закликав Україну не розраховувати на безпекові гарантії Сполучених Штатів і зосередитися на створенні власних оборонних союзів із європейськими партнерами.
Міхеіл Саакашвілі. Фото з відкритих джерел
Міхеіл Саакашвілі 13 грудня у Facebook прокоментував історичний досвід США у відносинах із союзниками. На думку політика американські гарантії безпеки не є надійними, а приклади минулого демонструють, що Вашингтон може відмовитися від підтримки партнерів у критичний момент. Як аргумент він навів події у Південному В’єтнамі в 1973–1975 роках.
За словами Саакашвілі, після виведення американських військ із Південного В’єтнаму США надали Сайгону формальні гарантії безпеки. Однак коли війська Північного В’єтнаму відновили наступ, американський Конгрес припинив фінансування допомоги союзнику.
Саакашвілі вважає, що Україні варто змінити акценти у своїй безпековій стратегії. Замість сподівань на США він пропонує робити ставку на поглиблення військово-політичної співпраці з країнами Європи.
За його словами, це "єдиний шлях" для порятунку України.
Заява Саакашвілі пролунала на тлі тиску адміністрації президента США щодо поступок з боку Києва задля досягнення домовленостей із Кремлем, зокрема щодо виведення українських військ з окремих районів Донеччини та відмови від курсу на вступ до НАТО.
